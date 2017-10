Mónica Oltra evita mostrar el seu suport al gerent de l'Epsar després de les acusacions d'opacitat del Síndic de Greuges

"Es donarà complida resposta als plantejaments que el Síndic de Greuges ha realitzat en relació a l'Epsar", ha assegurat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui no ha qüestionat la labor del gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals, Enrique Lapuente, a qui no obstant açò ha evitat mostrar el seu suport: "Estem esbrinant, quan ho sapiem tot, analitzarem i veurem". El dictamen, segons ha explicat Oltra, és "molt recent" per a prendre qualsevol tipus de decisió.

La sindicatura critica durament en un demolidor informe a Lapuente per la seua opacitat. L'escrit censura que el gerent -a qui el defensor del poble valencià va enlletgir fa uns mesos que l'Epsar pague més a homes que a dones per realitzar el mateix treball- no haja lliurat determinada informació que li va ser sol·licitada, de manera que ha demorat més d'any i mitjà la resposta al recurs d'una treballadora que va sol·licitar al novembre de 2015 que es traguen a concurs tres llocs de treball coberts a dit en l'etapa del PP.

Aquestes ocupacions -un d'ells càrrec directiu- els ocupen Patricia Stuyck Pons -cosina de l'eurodiputat valencià Esteban González Pons-, el regidor del PP d'Aldaia Héctor Ferrandis i la secretària de l'actual Consell d'Administració, Sabela García.

La sol·licitud va ser denegada el 12 de gener de 2016 pel gerent de l'Epsar, entitat depenent de la conselleria de Medi ambient que dirigeix Elena Cebrián. El 16 de març, la treballadora va presentar el recurs d'alçada que 19 mesos després encara no ha sigut contestat, la qual cosa ha provocat l'informe de la sindicatura. L'escrit desqualifica l'actuació d'aquest organisme: "Ni és eficaç, ni eficient, ni transparent, ni evidencia la voluntat de col·laboració de l'administració afectada".