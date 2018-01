El Banco de España pide más concentración bancaria: "Antes o después va a ser necesaria"

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha indicado este lunes que una mayor concentración del sistema financiero va a ser "necesaria" tarde o temprano en España, al tiempo que ha descartado que una mayor consolidación pueda implicar una subida de precios.

Durante su intervención en un coloquio organizado por 'Club Siglo XXI', Linde ha señalado que la configuración actual del sistema financiero permite una mayor consolidación y cree que, una vez esta se produzca, tendrá efectos favorables tanto para el propio sistema como para la productividad.

"Hay lugar para más consolidación. Más consolidación, antes o después, va a ser necesaria y buena para el sistema y para la productividad", ha manifestado. Además, ha asegurado no tener "ningún temor" a que una mayor consolidación vaya a implicar "una subida" de precios en el sector.

"Los bitcoin no son monedas"

Respecto a los bitcoin ha llamado la atención por ser activos con gran volatilidad. "Las criptomonedas no son monedas, son activos de enorme riesgo. No hay más que ver cómo sube y cómo baja (su cotización). Hay que distinguirlos de nuevas tecnologías como las denominadas 'fintech', no tienen nada que ver", ha subrayado.

Además, ha asegurado que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que recientemente han creado un grupo de trabajo para avanzar conjuntamente en la supervisión de este tipo de activos, están comenzando a "aprender" sobre ellos.

"Es una explosión tecnológica muy fuerte, enorme, muy complicada, y estamos empezando a aprender, tanto en el sentido regulatorio como en el operativo", ha subrayado.

Por otro lado, el gobernador del Banco de España ha asegurado que la economía española ha entrado con "una importante inercia expansiva" en 2018, tras haber mantenido en 2017 un crecimiento por encima del 3%, como en los años previos, a pesar del riesgo a la baja que supone la crisis en Catalunya.

L inde ha asegurado que si en los próximos meses se alcanza una "normalización" de la situación -entendiendo como tal el respeto de los agentes políticos al marco legal- el crecimiento económico será mayor al previsto por el Banco de España, en el 2,4 % en sus últimas proyecciones económicas.

Preguntado por la rebaja del 2,5 al 2,4 % de la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía española en 2018, Linde ha dicho que una sola décima "no es muy significativa".

Según ha dicho, parece claro que la aplicación del articulo 155 de la Constitución ha contribuido a "aliviar tensiones" económicas, como muestra la evolución reciente de los mercados financieros, en los que se observa una corrección de los incrementos de volatilidad y de la dinámica mas negativa que habían experimentado las bolsas y la prima de riesgo en octubre.

No obstante, ha afirmado que si esa normalización no se produce, la crisis en Cataluña podría afectar de modo "más pronunciado" al consumo y a la inversión, sobre todo a la inversión empresarial en Cataluña, dado que la incertidumbre retrasaría los nuevos proyectos y postergaría las decisiones de contratación.