Dos muertos y 24 heridos en un tiroteo en Las Vegas

Dos personas han muerto y 24 se encuentran heridas debido a un tiroteo en Las Vegas. Varias ráfagas de fusiles automáticos han sido captadas en los vídeos de asistentes al festival de música Route 91 Harvest de Las Vegas (EEUU), así como por personas que se encontraban en los hoteles próximos a la zona.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) 2 de octubre de 2017

Im safe and this was scary. I first thought it was fireworks till I saw someone run by me in blood. @worldstar people were running with blood on em. Who the FUCK shoots up @route91harvest in #Vegas #route91harvest #WorldStar Una publicación compartida de Vincent Sager (@vincestagramen) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 10:57 PDT

Por el momento, el balance es de dos muertos y 24 heridos, 12 de ellos críticos, según han informado fuentes hospitalarias a la agencia Associated Press.

BREAKING: Las Vegas hospital says at least 2 dead, 24 injured, 12 critical after shooting at music festival. — The Associated Press (@AP) 2 de octubre de 2017

Las víctimas, que presentaban heridas de bala, fueron llevadas al Centro Médico de la Universidad tras el tiroteo, registrado durante el cierre de un festival de música country en las inmediaciones del hotel Mandalay Casino. El incidente ha provocado el cierre policial de la zona.

La policía ha confirmado que un atacante ha sido abatido, pero sin dar detalles, mientras continúa la operación policial. Por el momento, los agentes creen que no hay más atancantes, pese a las informaciones que apuntan a la posibilidad de que hubiera dos tiradores.

La policía ha pedido que se evite la zona y no se compartan imágenes del dispositivo policial.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

At this time we do not believe there are any more shooters. More information to come shortly from @Sheriff_LVMPD. — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

Los alrededores han sido acordonados y el aeropuerto de Las Vegas ha desviado alguno vuelos "debido a este incidente policial".