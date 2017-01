Kinótico analizará, con un programa en directo, la ceremonia de los Globos de Oro

Durante la madrugada del domingo 8 al lunes 9 de enero arranca oficialmente el año cinematográfico y seriéfilo... y Kinótico, el podcast de cine y series de eldiario.es, te lo contará minuto a minuto. En nuestra primera edición especial en directo, y en estrecha colaboración con losExtras.es, analizaremos la ceremonia de entrega de los 74 Globos de Oro, los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. En Kinótico no retransmitiremos la gala [que se podrá ver a través de Movistar+] pero sí realizaremos un análisis radiofónico paralelo a la misma, en el que ofreceremos información sobre la alfombra roja, los nominados y los ganadores. El espacio, conducido por David Martos, se podrá escuchar a través de la página web de Kinótico, arrancará a las 00:00 horas del lunes y se extenderá hasta el final de la ceremonia.

Los Globos de Oro dieron a conocer la lista de nominados de cara a su edición número 74 el pasado 12 de diciembre. Las películas La La Land y Moonlight lideran las apuestas en el terreno del cine, con siete y seis nominaciones respectivamente, y en la televisión son This is us, Westworld o Stranger Things las producciones que parten con más opciones de premio, aunque la más nominada sea la miniserie American Crime Story: El pueblo contra O. J. Simpson.