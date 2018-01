Exigen que se aprueben las enmiendas a la Ley para la sostenibilidad del Mar Menor

La asociación Pacto por el Mar Menor exige ante el debate que tendrá lugar mañana 14 de enero sobre las enmiendas presentadas por la oposición al decreto ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

Estas enmiendas se elaboraron con el debido asesoramiento técnico y científico y por tanto, la asociación considera que "no pueden ser motivo de negociación ni modificación alguna".



La plataforma recuerda a los partidos políticos que "el mencionado Decreto fue aprobado, precisamente para poder acometer su reforma a la mayor brevedad y adoptar medidas eficaces para paliar la degradación ambiental."



"Las dimensiones de las barreras vegetales, su ubicación, la extensión de las zonas, y el resto de medidas, no pueden ser modificadas ni objeto de negociación en función de los intereses de determinados grupos económicos", señalan desde Pacto por el Mar Menor.



La Plataforma señala que "este decreto, por sí solo, no será suficiente para salvar al Mar Menor, pues actúa casi exclusivamente sobre la actividad agraria y olvida la presión que está sufriendo el entorno de la laguna con nuevos proyectos urbanísticos, navegación sin límites, contaminación de origen minero", entre otros.

Por su parte, María Giménez, diputada regional de Podemos ha afirmado que “no vamos a permitir que el PP modifique la zonificación que hemos hecho y las medidas que afectan a cada una de esas áreas". Giménez añadió que "no se puede actuar con tibieza y medidas cortoplacistas a la hora de proteger y salvar el Mar Menor".

La diputada regional ha explicado que desde las zonas que quiere modificar el PP “también llegan al agua nitratos y contaminantes. Tienen, por tanto, efectos directos e inmediatos en la contaminación. Es motivo más que suficiente para ser igual de rigurosos y contundentes en ellas”.

María Giménez ha incidido en que estas medidas “van a suponer una mejoría considerable. Si bien, a partir de ahora, si PSOE y Ciudadanos no se echan para atrás, nuestro trabajo será estar vigilantes en su aplicación".