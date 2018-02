STEC rechaza las "desafortunadas" afirmaciones de Mañanes y critica su "debilidad política" ante retos importantes

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha tachado este martes de "desafortunadas" las afirmaciones realizadas por el consejero de Educación, Francisco Mañanes, el pasado lunes en las que señalaba que hay cuestiones "tan importantes o más" en su departamento que la negociación salarial del profesorado.

STEC considera que las dificultades presupuestarias a las que se refirió el consejero para no acometer esta reivindicación son "una mala excusa" puesto que "no parecen existir para otras consejerías del Gobierno de Cantabria. "Si otros trabajadores y trabajadoras dependientes del gobierno regional han sido capaces de negociar un acuerdo salarial que lleva ya un año de aplicación, sólo es porque el consejero correspondiente tiene más peso específico dentro del gabinete", argumenta este sindicato en un comunicado.

Así pues, desde este colectivo critican "la debilidad política" que a su juicio presenta Mañanes en el momento en que "se ve ante retos importantes y de calado" como el caso de la negociación salarial. STEC denunció el pasado lunes en rueda de prensa que los docentes de Cantabria "son hoy un 13% más pobres que hace ocho años, cuando empezaron los recortes por la crisis" y solicitó al titular de Educación que llevara a cabo la recuperación adquisitiva de este gremio puesto que, según recalcaron, "se dan las circunstancias para ello".

Acuerdo incumplido

Por otra parte, STEC "rechaza la clasificación que hace el consejero de las reivindicaciones sindicales", tildándolas de más o menos "saludables". Para este sindicato, que hace año y medio firmó un acuerdo relativo a horarios lectivos y ratios, "es tan legítimo esto como reivindicar una subida salarial". Asimismo, el colectivo hace hincapié en que el citado acuerdo "está incumplido".

En este sentido el sindicato asegura que viene denunciado desde el curso pasado que no se está respetando el acuerdo de junio de 2016 que establecía tanto la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria, como el desdoble de todas las aulas de Infantil y Primaria que sobrepasasen la ratio máxima de veinticinco.

"A 1 de septiembre de 2017, fecha en la que concluía la aplicación del acuerdo, no se había cumplido: buena parte del profesorado de Secundaria continúa sin reducción de su horario y todavía quedan treinta y siete aulas de Infantil y Primaria pasadas de ratio (algunas llegan a 29 alumnos). No entendemos, por tanto, la contestación del consejero, cuando lo único que tienen que hacer, si tanto le preocupan estos aspectos, es cumplir lo que ya se negoció y está firmado desde junio de 2016", expone el sindicado.

De este modo, STEC afirma que "no va a entrar en falsos debates". "No se puede seguir sin negociar la situación salarial del colectivo docente al que le bajaron sustancialmente el sueldo en 2010, se lo han mantenido congelado durante seis años y le han sometido a toda clase de recortes", subrayan. "Si el consejero no es sensible a esta situación es que no entiende nada de lo que piensa el profesorado… y así la educación de esta comunidad autónoma no va avanzar", concluyen desde STEC.