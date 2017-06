El Gobierno continúa sin encontrar la fórmula para el convenio con el Racing

"La fórmula todavía no se ha encontrado", ha indicado el presidente regional y, mientras tanto, "no hay nadie que se atreva a firmar algo que no sea absolutamente legal", por lo que el club santanderino tendrá que seguir esperando a que se encuentre esa fórmula legal que permita al Ejecutivo utilizar sus soportes publicitarios a razón de un millón de euros durante un periodo de cuatro años.

Revilla así lo ha manifestado este lunes a preguntas de la prensa tras mantener una reunión con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y ha asegurado que el convenio con el Racing es "una cosa muy complicada" algo que "no se veía" así hace un año cuando la administración regional anunció que apoyaría al Racing a través de un contrato de patrocinio.

"Es una cosa muy complicada que, si la hacemos, tiene que tener todas las bendiciones legales, y sin las bendiciones legales, cuya fórmula todavía no se ha encontrado, no hay nadie que se atreva a firmar algo que no sea absolutamente legal", ha apuntado el presidente.

Y ha señalado que en el Gobierno de Cantabria "en eso estamos", intentando buscar una fórmula de apoyar al Racing porque, ha enfatizado, es algo que "hemos dicho siempre que queremos hacer" e "independientemente" de que el equipo no haya logrado ascender a Segunda División y vaya a continuar militando en Segunda B.

Tras confiar en que el equipo "algún día tendrá que estar donde le corresponde estar", Revilla ha insistido en que el Ejecutivo cántabro apoyará al club a través del convenio de patrocinio "si legalmente lo puede hacer" pero ha avanzado que, "si hay que decir en un momento que no se puede dar" el dinero, "habrá que hacerlo".

"Pero estamos estudiando el buscar la manera de hacerlo, pero sólo cuando se pueda hacer", ha dicho.