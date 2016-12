El jugador del Athletic Yeray Álvarez será operado el próximo martes de un tumor en un testículo

En una rueda de prensa en el Palacio de Ibaigane, Lekue ha señalado que las primeras molestias le aparecieron al joven defensa hace unos días y este pasado jueves por la mañana se le practicaron las primeras pruebas que han seguido a lo largo de este viernes y han confirmado el diagnóstico del tumor en el testículo derecho.

A pesar de la gravedad de la enfermedad, Urrutia se ha mostrado optimista y ha anunciado que el club va a estar en todo momento junto al jugador. "He hablado hace un par de horas con él, le he visto fuerte, sereno, sorprendentemente está mostrando una madurez no solo en el campo, sino fuera de él en una situación tan difícil y está optimista. Nosotros también lo estamos", ha indicado.

Asimismo, Urrutia ha manifestado que ha transmitido al jugador que "evidentemente no va a estar solo". "Este trago lo vamos superar entre todos y también es responsabilidad nuestra", ha añadido.

Con los datos que manejan los especialistas después de las pruebas practicadas, el jefe de los servicios médicos del Club también ha mostrado su optimismo. Yeray Álvarez cumplirá 22 años el próximo mes de enero, debutó con el primer equipo del Athletic el pasado 15 de septiembre en la derrota ante el Sassuolo por 3-0, y ha participado en diez encuentros de Liga, uno de Copa y seis de la Europa League.