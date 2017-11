ELA no prevé "resultado" de la Ponencia de Autogobierno, a la espera de la reforma constitucional "para ingenuos"

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha afirmado que el sindicato no apoyará un nuevo estatus si no recoge el derecho a decidir y respeto a las "reglas de juego democráticas". Asimismo, ha augurado que la Ponencia de Autogobierno concluirá la legislatura sin "ningún resultado" a la espera de la reforma de la Constitución, que cree "un señuelo para débiles e ingenuos" ya que va a "consagrar la involución" actual.

Muñoz ha ofrecido una rueda de prensa en Bilbao, junto con también miembro de Ejecutiva Leire Txakartegi, con motivo del 20º aniversario del acto celebrado por el sindicato en Gernika en el que se "escenificó el cambio de estrategia, desde una posición autonomista a una posición soberanista", ha recordado Txakartegi.

Coincidiendo con este aniversario, ELA ha celebrado este pasado lunes una jornada en San Sebastián y ha elaborado un documento denominado 'Veinte años que reafirman nuestra posición. La interpelación social es imprescindible para alimentar el soberanismo'.

Según ha indicado el secretario general de ELA, en estos 20 años, "se han elevado a definitivas" algunas de las conclusiones realizadas entonces, entre ellas que "no hay soberanía" y "ni siquiera autogobierno de la mano del PP y el PSOE".

En este sentido, ha advertido de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, puso de manifiesto en una visita a Bilbao este pasado lunes que "pasa lo que siempre quiera y cuando quiera" el Estado, que está inmerso en un "proceso involutivo", de modo que no se da "bilateralidad" en las relaciones con el Gobierno central.

En este sentido, ha recordado que el propio Gobierno Vasco ha remitido al Ejecutivo de Mariano Rajoy un informe sobre transferencias pendientes en el que "dice que el Gobierno español, con la utilización de leyes de base y del Tribunal Constitucional, ha convertido la administración vasca en una delegación para hacer la política que el Estado quiere".

Este informe, ha añadido, es "una enmienda a la totalidad a esa sensación que el Gobierno quiere transmitir de que, con Madrid, hay políticas concertadas", como evidencia que, "después de vender en el ámbito de la negociación colectiva que iba a subir el 1,5" en los salarios de los trabajadores públicos vascos, el consejero Josu Erkoreka confirmara este pasado lunes que se hará "lo que el PP le deje hacer".

A pesar de ello, critica ELA en el documento, el PNV se "niega" a "cualquier confrontación democrática con el Estado" y limita su "proyecto neoestatutista" a la gestión del Concierto.

En esta línea, Muñoz ha afirmado que "preocupa" que "una parte de la 'dirigencia' vasca tiene miedo a que haya organizaciones que, con plena autonomía, interpelen al poder político". ELA, ha añadido, no cree en "un proceso de élites que sea capaz de mover" lo necesario para "combatir la negativa del Estado a que reconozca el derecho a decidir".

"Creemos en la confrontación democrática y que una parte esencial de esa confrontación democrática es que existan organizaciones sociales fuertes y autónomas que sean capaces de interpelar al poder político. Y no estamos hablando de interpelación al PP y al PSOE, estamos hablando de que se interpele también a los partidos políticos abertzales, a las instituciones de nuestro país", ha indicado.

A su entender, "estamos en un momento de clarificación del debate político" y el soberanismo vasco "tiene, comparativamente con Cataluña, muchas cosas que hacer y tiene que establecer unos mínimos que nos comprometan". Según ha indicado, "lo primero que se tiene que plantear" es determinar si se "está de acuerdo o no en que hay un proceso involutivo" y, si ése es el "diagnóstico", se podrían "trabajar hipótesis".

El sindicato considera que, del proceso catalán, derivan "aspectos positivos" como "la movilización y estructuración social" y el hecho de que "la clase política soberanista ha concluido que no hay nada que hacer con la España existente y han decidido organizar la confrontación democrática" a su "veto".

Por el contrario, el proceso catalán ha permitido evidenciar que, ante esta situación, "el Estado amenaza con el 155, aprueba el 155 y a la gente que quiere romper ese veto la encarcela". "La única unilateralidad que existe es la del Estado", ha censurado Adolfo Muñoz.

SIN RESULTADO EN LA PONENCIA

El secretario general de ELA ha augurado que concluirá la legislatura sin que la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco "dé ningún resultado". "Cuando los referentes a los que el Gobierno busca para hacer un acuerdo transversal, el PP o el PSOE, han planteado que van a hacer una reforma constitucional, parece de bastante sentido común que quien les emplaza a un acuerdo para hacer una reforma del Estatuto espere a ver qué pasa en la reforma constitucional", ha indicado.

En este sentido, ha considerado que "muy probablemente estemos en los tiempos de gestión para ver cómo se aborda esta legislatura" sin "ningún resultado" en la Ponencia, a la espera de esa reforma constitucional que se plantea "como señuelo para débiles e ingenuos" porque "lo que va a hacer es consagrar la involución que hasta ahora hemos sufrido".

En cualquier caso, ha asegurado que ELA no dará su apoyo a un nuevo estatus político en Euskadi si no recoge el derecho a decidir, el reconocimiento del marco vasco de relaciones laborales y protección social, el derecho a la negociación colectiva que "la estatalización está negando", y el respeto a las "reglas de juego democráticas" en el ámbito institucional y sindical.

Por otro lado, preguntado por las relaciones del sindicato con el PNV, ha criticado que los jeltzales pongan a ELA "como excusa" para no sumarse a la última manifestación en protesta por la situación en Cataluña.

Adolfo Muñoz ha indicado que "parece" que el PNV no "revisa" sus estrategias de alianzas y, aunque desconoce si los jeltzales finalmente apoyarán o no las cuentas del Estado, ha indicado que el PP y el PNV no se "descartan como aliados para el futuro".

"Probablemente una parte de explicación de las ausencias tiene que ver más con eso, con las políticas que se comparten y para eso no hace falta buscar justificaciones ni cabezas de turco. ELA no es el culpable de la muerte de Manolete. Tienen perfecto derecho a plantear lo que quieran plantear y acudir a donde quieran acudir, pero probablemente tenga más que ver con una no revisión de alianzas y objetivos que con otra cosa", ha añadido.