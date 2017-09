El Gobierno abre expediente a más de 250 viviendas de uso turístico por no cumplir las normativas municipales

El Departamento de Turismo del Gobierno vasco ha abierto expediente a más de 250 viviendas de uso turístico -alrededor de 200 en Bilbao y 53 en San Sebastián- por no cumplir la normativa vigente, que incluye la normativa municipal que determina el uso del suelo.

El consejero de Turismo, Alfredo Retortillo, el presidente de Eudel, Imanol Landa, y los alcaldes de las tres capitales, Gorka Urtaran (Vitoria), Juan Mari Aburto (Bilbao) y Eneko Goia (San Sebastián) han firmado este lunes el acuerdo de colaboración en materia de viviendas y habitaciones para uso turístico que fija el procedimiento de intercambio de información entre ayuntamientos y el Gobierno autonómico, informa Europa Press.

Según ha recordado Retortillo, la Ley de Turismo recoge el régimen de declaración responsable, es decir, si alguien quiere dedicar destinar su vivienda a un uso turístico, tiene que presentar una declaración "responsable" en la que manifiesta que conoce y cumple toda la normativa vigente.

Fruto del protocolo firmado este lunes, Turismo comunicará al Ayuntamiento correspondiente la relación de solicitantes que hayan presentado esta declaración responsable de vivienda o habitación para uso turístico y el ayuntamiento analizará la situación de cada vivienda y emitirá un informe indicando si cumple la normativa de su competencia y puede, por tanto, ejercer la actividad.

Retortillo ha recordado que cuando se incumple la normativa, el propietario está sujeto a sanciones y ha subrayado que los ciudadanos "deben ser conscientes de la importancia que tiene firmar una declaración responsable, que no es un mero trámite" porque "garantiza que en el registro no haya viviendas que no respeten las normativas municipales aplicables, que son diversas porque cada municipio regula en función de sus necesidades y características".

Según ha explicado, para que no haya viviendas que incumplan las normativa, el primer paso que se da es la comunicación por parte del Gobierno Vasco del cese de actividad. Además, ha recordado que la incoación de un expediente sancionador puede suponer multas de entre 10.000 y 100.000 euros, algo que dependerá de la "reiteración de la actividad".

En este sentido, ha explicado que una vez que no se pueda alegar ni transitoriedad en la aplicación de la ley, ni desconocimiento sobre las implicaciones que suponía la firma de la declaración responsable, se comprobará que aquellas órdenes de cese de actividad se hayan cumplido.

"Como mecanismo automático, la primera medida será la orden de cierre y luego la comprobación de que ese cierre se ha hecho efectivo sin incoar, de momento, de manera automática un expediente sancionador", ha indicado.

Según ha explicado, el Registro de Viviendas de uso turístico del Gobierno vasco "sigue creciendo" y en la actualidad asciende a alrededor de 2.200 viviendas, pero ha señalado que se trata de un número que "se mueve" porque entran y ahora, con este protocolo, saldrán varias de ellas porque se han emitido órdenes de cierre de actividad que se encuentran en fase de alegaciones.

El consejero de Turismo ha explicado que este lunes se ha firmado con el presidente de Eudel la oficialización del protocolo pero con las tres capitales vascas comenzaron en julio a aplicarlo. En concreto, hay 53 expedientes de clausura en el caso de San Sebastián, alrededor de 200 comunicaciones de cese de actividad sobre casi 300 viviendas registradas en Bilbao, mientras que en el caso de Vitoria, con menos de 50 viviendas de uso turístico registradas, todavía no se ha comenzado a analizar.

"Estamos en el proceso de depuración de ese registro. Se van sucediendo órdenes de cese que habrá que comprobar y también la incoación de expedientes sancionadores por denuncias ciudadanas. Hemos recibido un total de 14 denuncias que afectan a 20 viviendas de uso turístico", ha informado.

Asimismo, ha reiterado la importancia que tiene la firma de una declaración responsable, ya que "se asume tanto la facilidad para abrir un actividad --ya que no hay que espera a un proceso largo para conseguir los permisos--, pero al mismo tiempo, obliga al cumplimiento de las normativas", tanto del Gobierno Vasco como las municipales.

Respecto al estudio que se encuentra elaborando su Departamento sobre la oferta de viviendas turísticas que no cumplen con la ley, Retortillo ha explicado que espera que esté finalizado en la primera mitad del mes de octubre. El titular de Turismo, ha informado que desde el mes de febrero mantienen contactos con la plataformas que ofrecen estas viviendas con el objetivo de "obligar" que en sus anuncios incluyan el número de registro del Gobierno vasco, peor ha señalado que "es una negociación no finalizada".

Sin embargo, ha informado de que trabajan en "otras vías", con las sociedades gestoras de este tipo de viviendas de uso turístico y compartiendo información con las Haciendas forales para poder buscar esta oferta "clandestina".

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, por su parte, ha destacado que cada municipio tiene su propia realidad respecto a los apartamentos turísticos, y por tanto, "cada uno plantea una regulación propia en base a su realidad, que no tiene por qué ser la misma".

En el caso de San Sebastián, Goia ha explicado que "próximamente" se va a modificar el Plan General para prohibir este tipo de actividades en la Parte Vieja y en el resto de la ciudad se van a establecer requisitos diferentes, "en función de la demanda que existe en ellas y la compatibilización de este tipo de oferta con la vida cotidiana de los ciudadanos".

Según ha explicado, el protocolo firmado este lunes "garantiza que la capacidad que tiene cada municipio de ordenar los usos, se respete sin discusión", un paso que considera "importantísimo", de forma que para estar en el Registro de Viviendas Turísticas de Euskadi, además de cumplir las condiciones que establece la Ley de Turismo, también deberán cumplir las directrices que su municipio marca.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha explicado que la capital vizcaína tiene "condiciones suficientes desde el punto de vista de la planificación urbanística, para restringir la extensión de las viviendas turísticas" y que tanto con este protocolo como con los recientes acuerdos adoptados en el consistorio, la pretensión del gobierno municipal es "adecuar la situación de Bilbao a los parámetros establecidos en la Ley vasca de turismo". Asimismo, ha precisado que en la actualidad Bilbao no tiene un problema "acuciante" con las viviendas turísticas, y ha informado de que han recibido 9 quejas ciudadanas en este sentido.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, por su parte, ha señalado que el modelo turístico que se impulsa en la capital alavesa y también en el resto de Euskadi es un modelo "sostenible" con el objetivo de proteger y conservar el entorno natural y patrimonio.

Finalmente, el presidente de Eudel, Imanol Landa, ha resaltado el valor de este protocolo que pone de manifiesto una vez más la colaboración institucional y cree que el protocolo "consolida" la competencia municipal en materia urbanística.