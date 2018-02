El Parlamento "rechaza" los "homenajes" a presos de ETA excarcelados con el desmarque de EH Bildu

Representantes de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento, incluidos varios cargos de peso de EH Bildu, han participado este jueves a mediodía en el sencillo homenaje silencioso a la memoria del socialista asesinado por ETA, Fernando Buesa, y a su escolta, Jorge Díez Elorza. Uno a uno han depositado una flor junto al monolito en memoria de estas víctimas del terrorismo ahora que se cumplen 18 años del atentado mortal. Tres horas después, en el salón de plenos, esa fotografía de unidad no ha sido posible: los 21 aforados de la coalición de la izquierda abertzale se han desmarcado del "rechazo" a los "homenajes públicos" que se realicen a terroristas a su salida de prisión o quienes estuvieran "vinculados" con la organización que ahora debate su disolución.

El texto pactado por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos y al que se ha adherido el PP es una redacción de mínimos después de varios días de negociaciones y tras analizar casi palabra por palabra el alcance de la resolución. Los 'populares', proponentes del debate y que venían de protestar el domingo en Andoain ante el recibimiento a dos exreclusos que habían colaborado en el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, habían registrado un texto más contundente, pero finalmente se han avenido a buscar un acuerdo más amplio.

"Nos quedamos con que este Parlamento hoy va a rechazar de una manera abrumadoramente mayoritaria que en las calles de Euskadi, que en nuestros pueblos y ciudades se reciba como héroes a quien solo merecen vergüenza y, en cualquier caso, silencio por parte de sus convecinos", se ha felicitado Borja Sémper. La Cámara también ha aprobado, aunque ya sin el voto del PP, otros cinco puntos sobre los derechos de las víctimas y también sobre la vigencia de la ponencia parlamentaria de Memoria y Convivencia -en la que la formación conservadora no participa al entender que promueve un relato equidistante de la violencia de ETA- y sobre la búsqueda de la "normalización" de la política penitenciaria.

El representante de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha criticado que Elkarrekin Podemos, que ha sido el catalizador del acuerdo a cuatro bandas en las bambalinas parlamentarias de los últimos días, haya "decantado" el acuerdo hacia el PP. "Usted trajo una iniciativa en términos de rechazo. Trajo la iniciativa de Nafarroa y sabía el resultado", le ha reprochado en público Arzuaga al portavoz morado, Lander Martínez, en referencia a resolución idéntica del Parlamento de Navarra a la que tampoco se sumó EH Bildu pero sí la derecha allí representada por PP y por UPN.

Arzuaga ha insistido en que en los 'ongi etorri' a los presos - alrededor de 80 el último año según datos de Covite- "no hay jactancia" ni "homenaje". Y se ha preguntado, hablando en primera persona del plural, si no es posible ni siquiera saludar a un excarcelado o "despedir" a un preso fallecido por parte de sus familiares y amigos. Y ha añadido dirigiéndose a la bancada del PP: "Me pregunto sobre la política penitenciaria de venganza, cruel, que se basa en la incomunicación, ¿tal vez eso no ejerza un interés hacia la persona que sale de prisión? ¿Tal vez cambiar esa política no traería otro tipo de reacciones?". No ha faltado tampoco una referencia al franquismo para pedir al PP que no dé "lecciones" de respeto a las víctimas.

Borja Sémper, portavoz 'popular', también se ha dirigido a la izquierda abertzale en su doble alocución durante el debate. "No tienen derecho a contagiar el odio a la generación futura. No tienen derecho a hacer daño también a la siguiente generación del daño que nos hicieron a nosotros. No hay derecho a que quienes hoy son niños y hoy son adolescentes crezcan creyendo que hay alguna justificación posible, que hay algún argumento defendible para quitarle la vida a nadie por defender una posición política. No hay derecho a que le hagan eso a la generación que viene", ha asegurado para recordar que también los presos críticos con ETA -ha citado a Carmen Gisasola o Iñaki Rekarte- tienen familia y amigos y que no sólo no son homenajeados sino que son tildados de "traidores" por el entorno de la organización.

Arzuaga se ha agarrado a resoluciones de la Audiencia Nacional para asegurar que "no hay caso". "Ni los jueces ni la Ertzaintza dicen que ha habido actos de exaltación del terrorismo", ha indicado el parlamentario de EH Bildu, que ha criticado la ligereza con la que se aplican en España los delitos de apología y enaltecimiento.

Esta reflexión meramente legalista ha merecido el reproche del PSE-EE y especialmente del PNV. Los partidos del Gobierno han apelado a la "ética" para construir el relato tras el final de la violencia en 2011. Mientras José Antonio Pastor ha pedido a la izquierda abertzale que cruce definitivamente el "Rubicón" y rechace el terrorismo de ETA, el 'jeltzale' Iñigo Iturrate se ha dirigido expresamente a las mujeres de la bancada de EH Bildu para poner un ejemplo práctico: ¿tolerarían que en la plaza mayor de un pueblo se reciba con honores a un violador recién salido de prisión aunque haya cumplido su condena y tenga derecho a la reinserción?