La brecha salarial se agranda en las pensiones: las mujeres cobran 661 euros menos

El secretario general de UGT de Euskadi, Raúl Arza, y la responsable de Política Sindical del sindicato, Maribel Ballesteros, han difundido un estudio sobre pensiones elaborado por la central a partir de datos oficiales, que refleja con claridad el déficit del sistema en Euskadi entre cotizaciones y pensiones contributivas, cifrado en 2016 en 2.427 millones de euros.



Euskadi, una de las comunidades con pensiones más altas, contaba al cierre de 2017 con 498.613 pensionistas. La pensión media fue de de 1.151 euros, algo superior la de jubilación, situada en 1.324 euros y 254 euros mayor que la media en España.



Una de las explicaciones de esta brecha salarial es que el 45% de las mujeres que cobran una pensión en la comunidad autónoma es viuda y la pensión media en estos casos no alcanza lo 800 euros al mes.

También está relacionada con la realidad de un mercado de trabajo caracterizado por "una alta temporalidad" en las nuevas contrataciones y con "la segregación por sexo" en la contratación a tiempo parcial (según sus datos, casi el 30 % de las mujeres que trabajan lo hacen con contrato a tiempo parcial frente a cerca del 10 % de los hombres en esa situación).



Según ha advertido, la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial influirá en el futuro en las pensiones y las prestaciones por desempleo de los afectados, en su mayoría mujeres.



El responsable de UGT ha reiterado que el sistema no tiene un problema de gasto, sino un problema de ingresos, y ha urgido a buscar alternativas a su financiación "sin descartar los impuestos". Por ejemplo, UGT propone la desaparición de las deducciones a las empresas o que no se financien con cuotas sociales, el "destope" de las bases máximas de cotización y que los gastos de la Seguridad Social se paguen a través de los presupuestos del Estado y no con cotizaciones.