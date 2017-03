Podemos, la profesión periodística y a quién señala y a quién no la Asociación de la Prensa de Madrid

¿De qué viven los medios de comunicación? De la publicidad. Esto es de primero. ¿Y quién invierte publicidad en los medios? Los poderes políticos –Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas y paraestatales... – y los poderes económicos.

Según se desprende del Informe sobre la Profesión Periodística 2016, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), –basado en una encuesta a 1.833 periodistas–, el 74,8% de los periodistas cede a las presiones. Y afirma: "Las consecuencias de no ceder a esas presiones son: el despido (20,2% de los casos), el ser relegado en la asignación de trabajos (48,6%) y otras sin especificar (31,2%). Entre las razones que aducen mayoritariamente los periodistas contratados por un medio para ceder a las presiones se encuentran el miedo y las represalias: 52,9%, porcentaje que aumenta al 63,3% en el caso de los periodistas autónomos".

En cuanto a la autocensura, "el 57,2% de los periodistas contratados reconoce practicarla (58,5% entre los autónomos)".

¿De dónde vienen las presiones, según el estudio? De los poderes políticos (32,9%), de los poderes económicos (30%), y de personas relacionadas con la propiedad o la gestión del medio (37,2%).

Pero los comunicados de la APM no suelen identificar, sin embargo, esos ámbitos de presión, el institucional –Gobierno, ayuntamientos, comunidades–, el empresarial –bancos, constructoras, grandes almacenes– y el del editor, que tienen en común la dependencia publicitaria. Es decir, la supervivencia de la mayoría de los medios de comunicación.

Este lunes, la APM ha difundido un comunicado que, como los que se pueden rastrear en los últimos años, no señala a una empresa que ha amenazado a un medio con retirar la publicidad por lo que publica, ni habla sobre una corporación municipal que anula suscripciones a medios por su línea editorial, ni sobre los numerosos comunicados de redacciones de medios públicos criticando las presiones de los políticos, ni sobre los efectos de la ley mordaza en la cobertura de informaciones, ni sobre en manos de quién está la propiedad de los medios de comunicación, ni sobre la presencia de ex ministros, ex presidentes y banqueros en consejos editoriales de administración de importantes medios; ni sobre la opacidad en el reparto de la publicidad institucional...

El comunicado de la APM responde al "acoso de Podemos a periodistas". No a PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU, PNV, PDECat, ERC... Sólo Podemos: "Considerados los testimonios y las pruebas documentales aportados por estos periodistas, la APM exige a Podemos que deje de una vez por todas la campaña sistematizada de acoso personal y en redes que viene llevando a cabo contra profesionales de distintos medios, a los que amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones". ¿Qué testimonios? No los relata. ¿Qué pruebas documentales? No las expone.

"No nos sentimos reconocidos en ese comunicado", afirma a eldiario.es Irene Montero, portavoz parlamentaria de Unidos Podemos y miembro de la ejecutiva del partido de Pablo Iglesias: "Cuando hemos tenido que pedir perdón, lo hemos pedido. Pero los propietarios han sido injustos con nosotros, y han hecho portadas acusándonos de delitos graves que se han demostrado falsos y que nunca se han rectificado. Hemos recibido esto con sorpresa, y estamos a la espera de saber qué ha ocurrido y preocupados por los periodistas que reciben presiones. Porque según la propia APM hay autocensura".

En el comunicado se habla de campañas en redes, ¿qué opina de eso?: "En Twitter todos recibimos ataques", argumenta Montero: "Nosotros, portavoces y partidos, recibimos también ataques y amenazas. Es un espacio en el que pasa, lo sufrimos todos, y hay más solidaridad entre miembros de la misma comunidad que otra cosa, nosotros sabemos de eso".

¿Llevan mal las críticas? "La política hace a veces difícil una gestión constructiva en todos los sentidos", razona Montero, "pero muchas veces se ha visto que eran mentiras más que críticas, aunque a veces nos ha costado encajar las críticas. Hemos vivido años de mucha intensidad, el foco está puesto sobre nosotros, y creo que lo debemos aceptar y es nuestro ADN. A veces hemos encajado mal algunos golpes y otras veces que se nos ha acusado de eso eran mentiras muy grandes que no se han restituido. Aun así, también hay que aprender a encajar mejor".

En cuanto a la relación de Podemos con la profesión periodística, Montero afirma: "Podemos mejorar cosas, pero somos personas muy transparentes, y hemos tratado a la profesión con mucho respeto, incluso diciendo que las presiones que muchos periodistas tienen de los grandes propietarios de los medios. Esto está en el informe de la propia APM, y no siempre se ha podido denunciar. Eso no quiere decir que nos hayamos equivocado, y pidamos perdón por ello".

¿De qué viven los medios de comunicación? De la publicidad. ¿Y quién invierte publicidad en los medios? Los poderes políticos y los poderes económicos. ¿Quiénes presionan a los periodistas, según la encuesta en la que se basa el informe de la profesión periodística de 2016? Los poderes políticos, poderes económicos y editores. ¿A quién señala la APM con nombres y apellidos en sus comunicados? ¿A los editores, poderes políticos y económicos? Casi nunca.