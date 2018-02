Expulsados de Ciudadanos relatan al PP en el Senado la presunta financiación irregular de Albert Rivera

El PP retoma la comisión de investigación de la financiación de los partidos que impulsó en solitario gracias a su mayoría absoluta en el Senado como respuesta a la que la oposición creó en el Congreso para analizar la caja B de Mariano Rajoy. En plena guerra de los conservadores con Albert Rivera, el PP ha citado a personas que han denunciado irregularidades en la financiación de Ciudadanos. La sesión se produce después de que el PP usara la Cámara Alta para sembrar dudas sobre las cuentas de Podemos y el PSOE.

Los primeros en comparecer este jueves han sido los integrantes de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas, expulsados del partido de Rivera, según han explicado, por denunciar conductas ilícitas. El que ha llevado el peso de la comparecencia ha sido el abogado Alberto Ganga, que ha asegurado que Ciudadanos usó los fondos de los grupos municipales y autonómicos para financiar el partido.

"El Tribunal de Cuentas detectó cómo las facturas de la campaña se cargaron a los grupos municipales y autonómicos", ha explicado Ganga: "Se cargaron facturas antes de que estuvieran constituidos los grupos". Según el letrado, Ciudadanos tenía una única cuenta de ingresos a nombre del gerente, Carlos Cuadrado, y el secretario general, José Manuel Villegas, y otras para gastos de los grupos municipales. Según Ganga, los traspasos debían ser autorizados por los dos titulares de esa cuenta.

También ha relatado la existencia de un sistema de "contratos de prestación de servicios". Tal y como publicó eldiario.es, creó una estructura de franquicia para cobrar los servicios a los grupos municipales, que según el denunciante era la fórmula de traspasar dinero de los grupos municipales al partido sin que haya un "informe" que lo justifique así como su tributación.

Ganga ha asegurado tener constancia de que en algunas zonas de España –ha citado la "norte– había un encargado de pedir a los portavoces de Ciudadanos que firmaran un documento que, en la práctica, era el contrato mercantil de "prestación de servicios", según ha dicho el abogado en coincidencia con el portavoz del PP, Luis Aznar.

"En Santander, una persona dijo que no lo firmaba si no le dejaban analizarlo –ha narrado Ganga–. Les dijo: "Oye, esto es una contrato de prestación de servicios". Y le dijeron que o lo firmaba o no lo firmaba". Ganga ha asegurado que se negó a firmar y "la expulsaron".

El abogado que denunció a Ciudadanos –aunque la Fiscalía "no quiso entrar" porque el tipo penal era posterior– también ha explicado que tienen "sospechas" de otras fórmulas irregulares de financiación de la formación de Albert Rivera a través de las cuotas de los afiliados.

"Nadie recibía el certificado de pago de las cuotas", ha comenzado en su intervención. "Descubrimos que cuando la gente se daba de baja no era real o efectiva. Mucha gente la ha tenido que pedir por burofax. Teníamos las sospechas de que se podían estar imputando cuotas a afiliados que ya no lo eran. Siempre hemos tenido una seria duda", ha sentenciado.