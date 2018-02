Colectivos antifascistas se manifiestan en Macerata tras el ataque a inmigrantes

Colectivos antifascistas se manifiestan hoy en la ciudad italiana de Macerata, donde un ultraderechista disparó a seis inmigrantes africanos, en una iniciativa a la que ha dado su apoyo el nuevo partido progresista Libres e Iguales.

El suceso de Macerata ha convertido la inmigración y el racismo en algunos sectores del país en el centro del debate de la campaña electoral.

La manifestación no fue autorizada por el Ministerio del Interior hasta anoche, cuando los organizadores garantizaron que sería totalmente pacífica.

No obstante, el Ayuntamiento de esta pequeña localidad de 41.000 habitantes ha ordenado cerrar todas las tiendas y suspender las clases en los institutos (el sábado es día lectivo en Italia), ante posibles incidentes entre los antifascistas y los ultraderechistas.

El pasado jueves, un centenar de simpatizantes de la formación neofascista Forza Nuova se manifestó por las calles de Macerata, aunque la marcha había sido prohibida, para apoyar la "venganza" del que fue uno de sus candidatos, Luca Traini, contra los inmigrantes.

Traini disparó a los inmigrantes en "venganza" tras el asesinato de Pamela Mastropietro, de 18 años, presuntamente asesinada por un traficante de drogas nigeriano.

En esta ocasión el grupo protagonizó enfrentamientos con la policía al intentar acceder al centro de la ciudad y hubo al menos seis personas heridas y una decena fueron detenidas.

A la manifestación de hoy, en la que se espera la asistencia de unas 5.000 personas, se han adherido colectivos antifascistas, sindicatos y organizaciones humanitarias como Emergency.

Ante el ambiente cargado que se respira en Macerata, el Partido Demócrata (PD) de Matteo Renzi prefirió no participar, mientras que sí lo hará Libres e Iguales, la nueva formación liderada por el expresidente del Senado y exfiscal antimafia Pietro Grasso.

Tampoco participará tras un debate interno la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI), símbolo del antifascismo en el país, que ha preferido organizar una manifestación en otra fecha después de los problemas para la autorización de esta iniciativa.

El alcalde de Macerata, Romano Carancini, explicó que no estará presente porque "la ciudad no estaba preparada para esto" y que "no era necesario manifestarse a pocos días de esta tragedia", pero aseguró que "estará con el corazón junto con todas las fuerzas democráticas que desfilarán", en un entrevista al diario "Fatto Quotidiano".