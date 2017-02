El fiscal Horrach afirma que la infanta Cristina fue juzgada solo por la "presión mediática"

El fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, ha afirmado sentirse "satisfecho" con las condenas a Urdangarin y Torres y la absolución de la infanta en el caso Nóos. Horrach siempre había defendido esta última: "Desde el minuto uno expuse de forma muy clara los mismos argumentos que ahora recoge la sentencia". En una entrevista en ABC, afirma que sus razonamientos no fueron atendidos "por una simple cuestión de presión mediática".

En la misma entrevista, concedida 24 horas después de conocerse la sentencia, sostiene que "a la Infanta se la ha sentado en el banquillo no por lo que ha hecho, sino por ser quien es". El fiscal anticorrupción también cree que "se han perdido nada menos que cuatro años en esta instrucción. Ha sido una pérdida lamentable de tiempo y esfuerzo, con el innecesario desgaste personal que eso ha supuesto".

"Las investigaciones inquisitoriales no tienen cabida en nuestro sistema judicial", dice Horrach. "No se puede plantear una acusación por el mero hecho de que al juez de turno le convenzan o no las explicaciones del investigado, independientemente del material probatorio del que se disponga. Ello supone partir de la presunción de culpabilidad".

Preguntado por las razones de la condena de ocho años a Torres y seis a Urdangarin, sobre lo cual él defendía lo contrario, el fiscal responde que "a Diego Torres se le condena por el delito de blanqueo de capitales y a Urdangarín no. La explicación es que el tribunal ha considerado que este último no participó en la creación de estructuras societarias en el extranjero para lavar dinero, al contrario que su ex socio". "No se han valorado como suficientes los indicios que aportamos", añade.

Sobre la rapidez de la comparecencia de medidas cautelares sobre Urdangarin y Torres, Horrach asegura que no le parecen precipitadas, pues "se trata de medidas de prevención", y por tanto han de ser inmediatas. Explica que "el criterio general en la Fiscalía Anticorrupción es la petición de prisión preventiva para penas superiores a cinco años" y por tanto "dada la gravedad de algunas penas" está planteándose pedir la prisión preventiva "muy seriamente" y "sin ninguna duda" lo mismo para Torres que para Urdangarin.