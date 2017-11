El abogado de Nuet atribuye su inculpación ante el Supremo a error en la querella

El abogado de Joan Josep Nuet (EUiA) ha explicado hoy, tras la comparecencia de su defendido ante el Tribunal Supremo, que su cliente no votó a favor de la tramitación de la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlament y que ese error debe llevar al archivo de la querella contra él.

El diputado de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet (EUiA), ha comparecido hoy ante el Supremo porque es uno de los miembros de la Mesa del Parlament contra los que presentó querella el fiscal por rebelión, sedición y malversación.

Pero su abogado considera que todo es fruto de un error, porque en esa querella no se refleja, equivocadamente, un hecho fundamental, y es que su cliente no apoyó la Declaración Unilateral de Independencia (concretamente, no respaldó, como miembro de la Mesa, que esa propuesta se debatiera en el pleno del Parlament).

"Vamos a comparecer siempre ante el Supremo", ha dicho Juan Moreno, el abogado. Y ha añadido: "cuando se incorpore el acta de la Mesa que hemos pedido se demostrará que hay un error en la querella del Fiscal, porque Josep Nuet no votó a favor de la tramitación de la DUI. Es un error y entendemos que es un hecho nuclear que puede dar lugar a la no admisión de la querella para mi cliente".

En cuanto al hecho de que se haya acordado vigilancia policial para su cliente hasta su próxima comparecencia, el día 9 de noviembre, ha señalado que "evidentemente preferiríamos que estas medidas de control telefónico y de la vivienda por parte de la Policía no se hubieran producido, pero también nos sentimos satisfechos por el aplazamiento y con el hecho de que el fiscal no se haya opuesto al mismo", ha añadido.

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa, han comparecido esta mañana como investigados ante el Tribunal Supremo en relación con la declaración de independencia que hizo el Parlament el pasado día 27 de octubre.

El juez del caso ha aplazado sus declaraciones para el próximo 9 de noviembre para que tengan tiempo de preparar sus defensas.