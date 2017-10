Populares y socialistas no evitan que independentistas y la izquierda unitaria debatan de Catalunya en Europa

Los obstáculos reglamentarios que los socialistas, populares y liberales han puesto para que los eurodiputados de Podemos, PdeCat, Bildu, IU y ERC no pudieran participar en el debate sobre Catalunya, el referéndum ilegal del 1-O y las imágenes de violencia entre la policía y los ciudadanos ha sido en vano. Los parlamentarios de estas formaciones han aprovechado un debate anterior sobre la cumbre europea para trasladar sus quejas y reivindicaciones sobre el conflicto europeo entre abucheos y vivas al Rey por parte de algunos eurodiputados del PP.

Los principales grupos del Europarlamento consensuaron que el debate, bajo el título de "Constitución, Estado de Derecho y Derechos fundamentales a la luz de los acontecimientos en Cataluña" tuviera un formato que impedía la participación de las formaciones minoritarias, pero los eurodiputados optaron por sacar el tema catalán en el debate anterior.

El diputado europeo de Podemos, Miguel Urban, denunció que "el 1 de octubre se mostró de forma clara el anhelo de Cataluña por decidir sobre su futuro en libertad y sin candados. La respuesta del Gobierno fue contundente: violencia policial y vulneración de derechos con el único fin de que los catalanes y catalanas no pudieran votar. Una deriva autoritaria muy preocupante. El gobierno y sus aliados se han negado sistemáticamente a ofrecer una salida al pueblo de Cataluña. Ya no es un debate sobre independencia sí o no, sino democracia y libertades civiles sí o no".

La eurodiputada Marina Albiol, de Izquierda Unida, centró su crítica en el régimen del 78 como fuente de los problemas territoriales de España: "El estado español, el régimen del 78, se hunde, sus tres patas se rompen. El domingo se demostró que el estado de las autonomías no da respuesta a las aspiraciones de millones de catalanes. Vimos una monarquía más rancia que nunca, el sistema económico sólo da paro y pobreza. El PP quiere resucitar el Régimen con el viva España, la Guardia Civil, sacando al Borbón a pasar y con porrazos. Y cuenta con la colaboración del PSOE y de una UE diseñad apara que nada cambie y que a día de hoy no ha condenado la violencia extrema del domingo".

Entre insultos y gritos de "Viva el Rey", he deseado que Catalunya sea lo que decidan los catalanes y traiga el fin de la monarquía #4Oct pic.twitter.com/ae02JUJCw8 — Marina Albiol Guzmán (@MarinaAlbiol) 4 de octubre de 2017

Los ataques de Albiol a la Constitución de 1978 fueron respondido por la parlamentaria Beatriz Becerra con la preguntas: "¿Cuando habla del régimen del 78 habla de la Constitución? ¿La que votamos mayoritariamente los españoles y especialmente en Cataluña para darnos una monarquía parlamentaria?".

El eurodiputado de ERC Jordi Solé, de Bildu Jon Juaristi y el de los Verdes Phillipe Lamberts pidieron en el Parlamento Europeo la "mediación inmediata" de la Unión Europea para resolver el asunto de Catalunya. "Si las instituciones europeas dicen que se trata solo de un asunto legal e interno, entonces merecen el récord mundial de conversión de euroescépticos en Cataluña", ha señalado Solé. Lamberts llamó a los presidentes de las instituciones europeas a "no mantenerse al margen" porque "no se puede entender la inacción de la UE" y advirtió que la pasividad en este asunto "puede acabar más con el espíritu de la integración europea que el Brexit". Jauristi reclamó que "no es un asunto interno, ya no. No se escondan detrás de la ley. Actúen, votar es un ejercicio democrático. Hay pueblos en su mapa que queremos ser libres".

Ante las palabras de Solé , el eurodiputado popular, Carlos Iturgaiz, le recriminó "el golpe de Estado" que han dado los dirigentes de la Generalitat "contra la democracia". Apelando más a los sentimientos, el portavoz PP en el Europarlamento, Esteban González Pons: "A todos nos duelen las imágenes del domingo, pero no se queden ahí cuando quedan 48 horas para que mi país se pueda romper. No somos Yugoslavia, somos una democracia madura como cualquiera de las que están aquí. No necesitamos tutela ni mediadores con políticos insurrectos. La Constitución se puede cambiar, pero no por la fuerza. Como anoche dijo el Rey, no vamos a dejar solos a los catalanes, a los que por miedo al estigma permanecen en silencio y no participaron en el falso referéndum; ni a los que de buena acudieron a votar el domingo. Todos los catalanes son mis compatriotas".

También pidió la intervención de la Unión Europea, Ernest Urtasun, de parlamentario de ICV, aunque también ha criticado los movimientos ilegales de la Generalitat. "Deben condenar los actos de violencia. Había orden judicial pero el operativo de interior violó derechos fundamentales. Deben ser muy conscientes de la situación actual, si no intervienen, ni no hay diálogo, vamos a una situación muy preocupante, una declaración unilateral de independencia que seguro es un error y llevará a más represión. Le pido que abra vías de negociación y diálogo. Es urgente, es un asunto europeo, por favor intervengan y faciliten el diálogo", ha comentado Urtasun.

Mi intervención en el Parlamento Europeo exigiendo la condena de la UE ante la violencia de domingo y reclamando que abra vías de diálogo pic.twitter.com/Bw6ZNGAV4C — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) 4 de octubre de 2017

Javier Nart, parlamentario de Ciudadanos, ha insistido en que los independentistas han "violado" la Ley y vulnerado los derechos de la mayoría de los catalanes. "No hay democracia sin ley y la Constitución es el pilar que garantiza nuestros derechos y libertades. Violarla es violar la democracia y los valores de la UE. En Catalunya una mayoría parlamentaria y minoría en votos ha violado el Estatut y la Constitución para en sectaria irresponsabilidad buscar sus objetivos fracturando en dos la sociedad. Esto pasa en Cataluña, antes y después del 1-O", ha insitido el representante de la formación de Albert Rivera.