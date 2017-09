Rajoy avisa que hará "todo lo necesario" para "evitar" el 1-O

"En democracia no llega más lejos quien más corre, sino quien no se desvía del buen camino". Con esta frase hecha, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha querido resumir la respuesta del Gobierno a las aprobaciones por parte del Parlament de Catalunya las leyes del referéndum y de transitoriedad a la república catalana.

"¿Qué ha pasado en el Parlamento de Catalunya esta última semana?", se ha preguntado Rajoy ante los presentes en la reunión intermunicipal del PP en Zaragoza: "Ha pasado que se han liquidado todas las leyes, el principio de legalidad, el Estado de derecho y la voluntad de los españoles. ¿Cuál es el objetivo? Que España deje de ser España tal y como la conocemos. Han actuado a la brava, por la fuerza, por encima de la norma y sin respetar nada. Han pasado por encima de los derechos de casi la mitad de los diputados del parlamento de Catalunya, y han liquidado su estatuto de autonomía con la mitad de los votos, cuando requiere dos tercios".

"Normalmente", ha afirmado Rajoy, "los gobiernos presentan las leyes en los parlamentos, se califican, se incluyen en un orden del día, hay un debate de totalidad, los grupos presentan enmiendas, las enmiendas se discuten, se reúne la ponencia, la comisión, vuelve al pleno y tras unos meses se aprueba la ley de turno. Lo que en cualquier parlamento dura meses o un año, aquí se ha hecho en 12 horas".

Rajoy ha incidido: "En 12 horas se ha calificado una ley no calificada, se ha cambiado el orden del día, en 12 horas se han liquidado todos los derechos de los diputados –un plazo de una hora para enmiendas–, se ha impedido a los diputados ir al comité de garantías estatutarias, además se aprueba la ley y por la noche se convoca un referéndum para liquidar la soberanía nacional, de suerte tal que un diputado de la oposición que entró a debatir a las 9.00 sobre los asuntos del orden, se encontró que 12 horas después de no había estatuto y había un referéndum para la independencia.

Eso es antidemocrático e ilegal. Eso es lo que es".

"En Europa no dan crédito", ha afirmado Rajoy: "No tenían un solo apoyo y ahora tienen la repulsa y estupefacción por parte de todos, que nos animan a garantizar que España sigue siendo lo que es: un estado de derecho donde la ley se cumple y se respetan las personas".

El presidente del Gobierno ha insistido en que lo que ha pasado esta semana en el Parlament "es antidemocrático y es ilegal. Ahora importa lo que tenemos que hacer nosotros: cumplir con nuestra obligación y nuestro deber. Y mi obligación la tengo clara: cumplir la ley y hacerla cumplir. No habrá referéndum, y haré todo lo necesario para ello, porque es mi obligación, y no voy a abdicar como presidente del gobierno y cumpliré lo más importante que me han encargado los españoles: preservar la unidad nacional".

"Les vamos a responder con firmeza, inteligencia, aplomo, proporcionalidad, serenidad y la rapidez necesaria. El Estado de derecho implican procedimientos y respeto a los mismos. Mientras ellos corren saltándose los procedimientos, nosotros nos atenemos a las formas y procedimientos democráticos", ha señalado.

"Haremos lo necesario para evitarlo", ha subrayado Rajoy: "Hemos recurrido ante el TC todas las decisiones ilegales, y todas las ha suspendido el TC. Vamos a apoyar todas las decisiones que los tribunales consideren conveniente, y también la Fiscalía. Vamos a aplaudir a los funcionarios, especialmente a los letrados del parlament que cumplen su deber frente a las amenazas impropias. Vamos a solidarizarnos con esos diputados de la oposición que han sido pisoteados en sus derechos por la mayoría".

"Sería bueno que dieran marcha atrás", ha afirmado Rajoy: "Se evitarían males mayores. Están menospreciando la determinación de las principales fuerzas políticas con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles. Están menospreciando las instituciones españolas, europeas y catalanas. Cumpliendo con nuestra obligación vamos a defender la democracia, la libertad y los derechos de tanta gente que ustedes están liquidando a la brava".