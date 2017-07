Cientos de personas se reúnen en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona para exigir un San Fermín "sin sangre"

Al menos un centenar de personas se han reunido este miércoles en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona para exigir unas fiestas de San Fermín "sin sangre" en un acto convocado por las organizaciones de defensa de los derechos de los animales Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), y AnimaNaturalis.

Los manifestantes, que han roto varias banderillas en señal de protesta y han pintado sus cuerpos semidesnudos con polvos rojos para simular la sangre derramada por los toros, han hecho hincapié en la necesidad de "abolir la tauromaquia".

"Un San Fermín para los toros en condición; para los toros, tauromaquia abolición", ha señalado una miembro de AnimaNaturalis al inicio de la protesta.

Asimismo, PETA ha iniciado una recogida de firmas para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acabe con el "la tortura y el derramamiento de sangre de los toros" en España, una iniciativa a la que se ha sumado AnimaNaturalis.

TAKE ACTION: Urge the Prime Minister of Spain to End the Bloody Torture of Bulls https://t.co/P8ofboDzqk pic.twitter.com/69GSl7g5Kq