Más de 300 representantes de la cultura andaluza hacen un llamamiento por el voto progresista el 23J

“Si censuran a Lope de Vega, si censuran a Virginia Woolf, si amenazan a Juan Diego Botto, si se escandalizan con un beso en una película de Disney, si revisan las revistas y los libros de las bibliotecas públicas...”. Más de 300 representantes del mundo de la cultura andaluza -artistas, cantantes, bailaores, cineastas, actrices, escritores, periodistas- han impulsado este miércoles un manifiesto para movilizar el voto de izquierdas en las elecciones generales del 23 de julio, bajo el lema: “¡A las urnas! Un voto por la cultura”.

“Pretendíamos que el manifiesto partiera desde Cádiz, dado que en San Fernando, a 10 de octubre de 1810, en el contexto de las Cortes Generales, se aprobó la Ley de Libertad de Imprenta, la primera norma que fijó en nuestro país el derecho a la libertad de expresión”, dice el escrito que sus promotores adjuntan al manifiesto, que en 24 horas ha recogido cientos de firmas de mujeres y hombres de la provincia gaditana.

La iniciativa ha desbordado las expectativas de sus autores, porque enseguida se han adherido representantes del mundo de la cultura, la docencia, la investigación y la gestión cultural de otras partes de Andalucía y de España. También, entre los artistas firmantes, figuran jubilados, parados, estudiantes y profesionales de otros ámbitos. Entre los nombres más conocidos destacan los de Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, José Ramón Ripoll, Josefa Parra, Aurora Luque, Jesús Fernández Palacios, Salvador Gutiérrez Solís, José Manuel García López, Blanca Flores, Guillermo Busutil, Carmen Camacho, Rafael Escuredo, Ángeles Mora, Alexis Díaz Pimienta o Mercedes de Pablos.

“Preocupación y zozobra”

Entre los cantantes, Rozalén, El Kanka, Fernando Lobo, Marwan, Toni Zenet, Miguel Ríos, Lucía Socam, Javier Ruibal, Andrés Suárez, Luis Pastor, Pedro Guerra, el Grupo EA! o buena parte del grupo Lagartija Nick, así como los cantaores flamencos Juan Pinilla o Carmen de la Jara, etc. Entre los periodistas, Maruja Torres, Paco Lobatón, Ton Martin Benítez o Ezequiel Martínez; pintores como Manolo Cano, Carmen Bustamante, Juan Gómez Macías o José Barroso, pero también cineastas de la talla de Benito Zambrano, actores como Chema del Barco y Montserrat Torrent o Pilar del Río, escritora y traductora, presidenta de la Fundación José Saramago.

“Los firmantes muestran su preocupación y zozobra ante la posibilidad del regreso de hábitos y costumbres como la censura y el clientelismo que creíamos habían quedado atrás”, concluye el comunicado. La iniciativa que nace en Cádiz es un reflejo del manifiesto que hace una semana impulsaron, desde Madrid, otras 300 personalidades del mundo de la cultura junto a los líderes sindicales. Algunas firmas, de hecho, comparten manifiesto.

“La Cultura no nos hace mejores... Pero sí nos da luces para soñar con serlo... La Cultura no nos garantiza la libertad ni la democracia... Pero nos ofrece una pizca de sabiduría para protegerlas... La Cultura no salvaguarda la verdad ni es valedora del sentido común, Pero nos abre todos los sentidos y puede ayudarnos a desenmascarar la mentira... La cultura no vacuna a los pueblos y a las gentes contra el totalitarismo... Pero si el totalitarismo no ama a la cultura será por algo”.

Así arranca el manifiesto que, a modo de estrofas de un poema, mezcla la reivindicación de los artistas más criticados y atacados por las fuerzas conservadoras –desde la Guerra Civil hasta nuestros días– con la denuncia por los casos de censura que se están abriendo camino en gobiernos locales de PP y Vox. O sólo del PP, como el reciente caso del Ayuntamiento de Jaén. “Si el nombre de Lorca les sigue produciendo una cierta y extraña incomodidad... Si borran de los muros los versos de Miguel Hernández... Si a Picasso todavía le llaman rojo... Si les molesta que Javier Bardem opine además de ganar un Oscar... Si vetan a ciertos periodistas en los medios que controlan...”.

El manifiesto culmina pidiendo el voto para las fuerzas progresistas, sin mencionar a ningún partido en concreto. “Por todo ello, sin dudarlo, con la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza, Con la ilusión de la intuición y la fe de los descreídos, VOTA a las fuerzas progresistas el próximo 23 J. Quizá creáis que no necesitáis a la cultura, Pero la cultura, la libertad, la fraternidad y la igualdad necesitan nuestros votos”.