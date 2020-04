Andalucía se desmarca del Ministerio de Sanidad y empieza a contabilizar los contagios asintomáticos detectados por test rápidos

La evolución de la pandemia en Andalucía sigue desacelerando, con 119 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde que se decretó el pasado 16 de marzo (1,16% más). En total hay 10.306 casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, este martes los datos oficiales del Ministerio de Sanidad no concuerdan con los que ha hecho públicos la Junta de Andalucía, "por una discrepancia de criterio" en la forma de contabilizar.

El Ejecutivo autonómico incluye en el recuento de hoy 114 casos asintomáticos de personas que han dado positivo en los test rápidos, que empezaron a realizarse de forma masiva la semana pasada. El Ministerio, en cambio, no computa esos casos en su parte diario de contagios, porque sus expertos en epidemiología les dicen que esas personas "ya se han inmunizado". "No se incluyen como casos nuevos porque el criterio que usamos en el procedimiento se centra en casos con clínica", advierten. Fuentes del departamento de Salvador Illa confirman que "Andalucía es la única que ha empezado a dar estos datos desglosados" y, si el resto de comunidades se une, no descarta añadir a su informe diario una columna separada con los casos positivos asintomáticos.

La distribución de dos millones de test rápidos entre las comunidades, hace una semana, ha obligado a revisar las estadísticas oficiales de contagios. Se trata de una prueba menos eficaz que los llamados PCR, cuyo diagnóstico otorga mayor fiabilidad a las autoridades sanitarias. Los test rápidos sirven para dos cosas, explica el Ministerio: para identificar la enfermedad en activo, es decir, las personas que tiene síntomas y han contraído el virus; y dos, para identificar a personas que han desarrollado defensas, que han desarrollado inmunidad. "Éste es el caso de los que dan positivo en el test de anticuerpos encontrándose sin síntomas. Personas, fundamentalmente, que o bien han pasado la enfermedad o han estado en contacto con el virus por contacto con personas infectadas", aclaran estas fuentes.

Esto explica por qué Andalucía ha presentado este martes dos cifras de contagios: 119 nuevos infectados, según la Junta; y sólo cinco más, según el Gobierno central. El Ministerio ha difundido sus datos a los medios a las 11.15 horas, como cada día, pero sin aclarar este matiz. Una hora más tarde, han colgado de su página web una versión más completa del informe, añadiendo a pie de página la siguiente anotación: "Andalucía ha notificado también 114 casos asintomáticos".

El reparto de test rápidos entre las comunidades ha cambiado la foto fija del coronavirus en Andalucía, que desde el fin de semana ha empezado a incluir en sus estadísticas a personas asintomáticas, residentes en centros de mayores y personal sociosanitario que se ha sometido a estas pruebas (no tan concluyentes como los llamados PCR, que se venían usando hasta ahora). El sábado y el domingo se realizaron unos mil test rápidos en Andalucía. La Consejería de Salud ha utilizado ya 46.416 test rápidos, y más del 50% (31.349) en residencias de mayores. Es decir, el 3% de los ancianos que viven en estos centros tutelados por la Junta ya se han sometido a una prueba y la gran mayoría han dado negativo. Son 273 los fallecidos hasta la fecha en las residencias.

Sin embargo, la cifra diaria de contagios siempre está matizada por el número de pruebas que se han realizado durante la jornada, ya que todos los positivos han tenido que haber pasado previamente algún tipo de test. Andalucía venía realizando una media de 1.800 pruebas diarias de PCR (la más rigurosa), pero poco antes de que llegaran los test rápidos, disminuyó considerablemente el número de pruebas realizadas a diario. En la última jornada se hicieron 619 PCR, un dato que explica también el bajo número de contagios registrado este martes.

El ritmo de ingresos en los hospitales crece un 1,22%, algo más que en la jornada previa, pero sigue habiendo más curados (65) que nuevos hospitalizados (61). En total son 1.662 personas que han pasado por un centro de salud contagiado del COVID-19, seis más que el lunes. En las unidades de cuidados intensivos continúa la desaceleración. El lunes hubo sólo dos nuevos ingresos y este martes se han registrado 10 nuevos casos. En total son 631 pacientes críticos, de los cuales 358 siguen en las UCI (ocho menos que el lunes).

El número total de curados asciende a 2.032, sigue siendo superior que la suma de fallecidos e ingresados en la UCI. La cifra de víctimas mortales asciende a836, son 21 más que ayer.