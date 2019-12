Moreno mide a sus socios en la Junta andaluza un año después del 2D: "Cs ha sufrido un castigo desproporcionado y Vox es tan útil que nos pisa los talones"

El presidente de la Junta de Andalucía y líder regional del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha hecho balance este lunes del primer año de legislatura desde las elecciones andaluzas del 2 de diciembre que acabaron con 37 años de hegemonía socialista y abrieron la puerta al primer Gobierno de centro derechas. Moreno ha destacado por encima de todo la "estabilidad política" de la que disfruta su gabinete, fruto de la "lealtad institucional de sus socios": Ciudadanos en coalición y Vox como aliado externo.

Desde aquel 2D, Andalucía se ha sometido cuatro veces más a las urnas: municipales, europeas y dos generales. En todas el PSOE se ha mantenido como primera fuerza y la suerte de las tres formaciones conservadoras que sostienen la Junta ha sido dispar. Los populares han recuperado apoyos, pero tímidamente. Ciudadanos se ha desplomado y en las últimas generales pasó de 57 a 10 diputados, es decir, pasó de ser el actor más influyente en la gobernabilidad del país a convertirse en una fuerza prácticamente irrelevante en el Congreso. Vox, en cambio, ha experimentado un crecimiento vertiginoso en las urnas, gracias sobre todo al respaldo logrado en Andalucía.

Moreno ha asegurado este lunes, en una conferencia organizada por Europa Press, que "no se puede hacer una interpretación de las elecciones legislativas desde el ámbito local". Pero sí ha querido medir el peso actual de sus socios en el Gobierno andaluz: "Ciudadanos ha sufrido un castigo severo y me parece que desproporcionado, quizá porque sus votantes han considerado que lo que ha hecho no es correcto. Nosotros le tenemos cariño", dice el presidente de la Junta, tras subrayar que "el nivel de lealtad institucional es sobresaliente".

Sobre Vox ha sido más profuso en detalles. Moreno ha vuelto a subrayar sus "discrepancias" con el grupo de extrema derecha, clave para aprobar los Presupuestos Autonómicos, "sobre todo porque yo dentro de mi partido representeo a la parte más moderada". No obstante, le reconoce a los de Santiago Abascal la "inteligencia" de haber buscado lo que les une, y no lo que les separa. "Principalmente la economía", advierte. "Vox en Andalucía está cumpliendo. Es tan útil que nos pisa los talones, así que no me extenderé", ha bromeado.

El líder andaluz del PP ha evitado responder directamente a la pregunta de si su partido está rentabilizando políticamente mejor su papel en el Gobierno que Ciudadanos. "Los resultados electorales no afectarán a la estabilidad de la Junta porque por encima de las siglas hay un compromiso político. Andalucía está primero que la marca PP", ha aclarado.

"Chaves y Griñán ya están reprobados"

Moreno ha hecho un balance muy triunfalista de su primer año de legislatura, destacando el crecimiento económico por encima de la media, el aumento de las exportaciones y la creación de empleo. El presidente asegura que está "satisfecho" de todos sus consejeros, por "la actitud valiente y el compromiso con este momento histórico que vivimos", y ha minimizado la casi treintena de ceses y dimisiones que se han producido en sólo un año de mandato. "Habrá más ceses, no me preocupa, siempre son un síntoma de fortaleza, no de debilidad. Quiero que mi Gobierno tenga tensión, yo introduzco tensión en el gabinete. Esto no es una ONG ni una familia, estamos aquí para trabajar", asegura.

El presidente ha reiterado su intención de recuperar el dinero defraudado de las ayudas de los ERE y ha confesado que, a título personal, no cree necesario que el Parlamento andaluz repruebe a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por prevaricación (y malversación en el caso de Griñán) por el caso ERE. "Chaves y Griñán ya tienen una reprobación social y judicial durísima. Que el Parlamento quiera dejar constancia de eso, lo valoraremos en el PP, pero yo considero que ya están reprobados", afirma. La iniciativa de la reprobación de los ex presidentes, más la de Susana Díaz, parte del grupo de izquierdas Adelante Andalucía.

"Las terceras elecciones serían un drama"

En clave nacional, Moreno ha admitido, aunque con dudas, que prefiere que el PSOE conforme Gobierno en España a que se repitan las elecciones generales por tercera vez. "Yo unas terceras elecciones se me ponen los vellos de punta. Significaría ocho meses más de paralización y eso para el país es un drama", dice. Sin embargo, el presidente andaluz ha sido muy crítico con Pedro Sánchez y sus negociaciones con Unidas Podemos y ERC para formar un Gobierno. "Si vamos a tener un Gobierno con socios casi cantonales, que van a mirar más por su territorio y sin visión de Estado, entonces iremos de Guatemala a guatepeor".

Moreno considera que "sin Pedro Sánchez el acuerdo entre PP y PSOE a nivel nacional sería posible". "Sánchez es un problema para España. El PSOE debe de buscar un relevo que sí crea en la Constitución y en el diálogo con otras fuerzas constitucionalistas. El PSOE es un gran partido político, si queda alguien con sentido, es posible hacer un Gobierno razonable, concluye.