La jueza Núñez Bolaños ya ha excluido al principal imputado del caso ERE de más de 20 piezas separadas

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha excluido al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de más de 20 piezas separadas que investigan ayudas concretas, tras alegar su defensa el principio 'non bis in ídem' por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, después de que Guerrero está acusado de malversación por los pagos de las ayudas en la pieza del denominado procedimiento específico que se juzga en estos momentos en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Desde finales de septiembre ejercen la defensa de Guerrero los abogados Carlos Rodríguez Sierra y Rafael Ramírez-García del Junco, quienes alegan el principio 'non bis in ídem' y exponen en sus diferentes recursos presentados en las piezas que la Audiencia Provincial de Sevilla, en reiterados autos de la Sección Séptima resolviendo recursos de ex altos cargos de la Junta acusados en los ERE, señala que en la pieza principal se investigan a los acusados "por su íntegra participación en esa trama tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa, que pudiera dar lugar al delito continuado de prevaricación, como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público, que pudiera dar lugar al delito continuado de malversación".

Una vez veces de oficio y otras a petición de la defensa de Guerrero, la juez instructora ya ha decretado la exclusión del ex director general de Trabajo de una más de una veintena del centenar de piezas en las que se encontraba acusado este ex alto cargo, según han informado a Europa Press sus abogados. Entre ellas, la de Delphi, Santana, Universidad de Sevilla, o el Ayuntamiento de Camas. La última ha sido la de Bonpunt.

En este caso, en un auto, con fecha 5 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que a Guerrero se le trae a esta causa por su condición de director general de Trabajo y, en todo caso, "por su conocimiento y uso del sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario, hechos que como ya ha indicado la Sección Séptima de la Audiencia Provincial son objeto de la pieza del denominado procedimiento específico".

En esta pieza se investiga el ERE para 78 trabajadores de agosto de 2007 y las ayudas sociolaborales de la Junta, a través de la Dirección General de Trabajo, concedidas a esta empresa. En total son cuatro resoluciones por las que se acuerda ordenar por parte de la Dirección General de Trabajo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el pago de ayudas sociolaborales individualesa los extrabajadores de Bonpunt.

Las cuatros resoluciones, firmadas por el ex director general de Trabajo Juan Márquez, son 18 de diciembre de 2009, por la que se acuerda ordenar el pago de ayudas sociolaborales excepcionales a 60 extrabajadores por importe de 714.521,41 euros. El mismo día, resolución que ordena el pago de ayudas a 18 extrabajadores por importe de 285.478,58 euros. La tercera, el 25 de febrero de 2010 y recoge ayudas a 60 trabajadores por importe de 356.124,16 euros. La última resolución es del mismo día y contempla una ayuda de 142.285,19 euros para 18 trabajadores. Dichos pagos suman un importe total de 1.498.109,35 euros, afectando a un total de 77 extrabajadores.

13 INTRUSOS

De estas 77 personas, 64 están afectas por el ERE, y el resto --13 personas-- no trabajaban en el momento de la aprobación del ERE; así, ocho personas trabajaban para "empresas filiales" a Bonpunt, pertenecientes al grupo societario familiar Aleña; cuatro personas trabajaban para Ros Fotocolor; y una trabajaba en Cydeplas Pet.

En este citado auto, la juez instructora subraya que "efectivamente, según pone de manifiesto la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en diferentes autos resolviendo recursos de ex altos cargos acusados en los ERE, en el denominado procedimiento especifico "se enjuicia no sólo toda ayuda sociolaboral, sino también toda ayuda directa y todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron".