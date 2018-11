Susana Díaz agita el miedo a un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox para movilizar el voto de izquierdas

El debate electoral de RTVE tiene el mismo corsé pactado por los partidos que el de Canal Sur Televisión, pero esta vez los cuatro candidatos se han esforzado por romper las costuras y arriesgar más en su estrategia. Hay tres diferencias claras respeto al último cara a cara: el contraataque de Juanma Moreno (PP) contra Ciudadanos, rival y cómplice en la derecha; y la reaparición de Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) como alternativa de izquierdas a Susana Díaz.

El tercer protagonista ha sido un partido que no estaba en el debate ni está en el Parlamento andaluz: Vox. La presidenta de la Junta y candidata del PSOE ha nombrado hasta cuatro veces a Vox, azuzando el miedo a que PP y Cs pacten un Gobierno con la ultraderecha si logran representación parlamentaria. "¿Están dispuestos a pactar con Vox para frenar al PSOE?”, preguntó Díaz a los líderes de PP y Cs. Cuatro veces, nunca respondieron. "Si no responden es que sí, que pactarán con Vox", sentenció la socialista. Nombrar al partido de extrema derecha en la televisión pública, en la campaña electoral, es algo que PP y Cs han evitado a toda costa, conscientes de que la irrupción de Vox fragmentaría el voto conservador.

En el seno del PSOE andaluz existe también esta preocupación, y dos estrategias políticas: una era ignorarlos, no mencionarles por su nombre, no darles carta de naturaleza ni publicidad que les ayude a llegar al Parlamento. La otra era agitar el miedo a la irrupción de Vox para movilizar al electorado de izquierdas y dividir el voto de la derecha. Al final ha primado esta segunda tesis. Susana Díaz la ha convertido en la idea fuerza de su intervención y en el mayor foco de interés del debate en lar RTVE. Cuando ha finalizado el programa, el candidato de Cs y el portavoz de campaña del PP han salido a valorar el debate y, una vez más, evitaron responder claramente si pactarán con la extrema derecha (a preguntas de los periodistas).

Faltan seis días para que los andaluces acudan a las urnas y los cuatro candidatos parecen haberse dado cuenta de que hay partido, de que la campaña electoral y el último debate televisado pueden movilizar a los indecisos. Así lo hemos visto por televisión. Juanma Moreno, el candidato del PP, se ha revuelto en el primer ataque recibido por su rival en Ciudadanos, Juan Marín. “Se ha vuelto a equivocar. Yo no soy su adversario. Su adversario debería ser la señora Díaz. Usted traicionó la confianza de sus votantes en 2015, dijo que no pactaría con el PSOE y lo hizo. No me hable de confianza. Mi adversario es el PSOE, usted siga con sus cosas, y yo a lo mío”, dijo.

"Usted a lo suyo y yo a lo mío". Ésta fue la idea fuerza del PP, el espacio de confort para que Moreno frenase los envites de Cs sin entrar en confrontación directa con quien puede ser su aliado tras el 2D. El otro cambio de registro lo protagonizó Teresa Rodríguez, candidata de la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU). La gaditana ha llevado menos papeles y ha entrado con la misma vestimenta (literal) que usó en el mitin central de campaña, junto a Pablo Iglesias. Se le vio más cómoda y con ganas de definir su distanciamiento político de Susana Díaz. “¿Por qué habla de estabilidad si usted no agota ninguna legislatura. Ha adelantado las elecciones dos veces. Usted es el principal factor de inestabilidad de Andalucía”, le dijo a la presidenta.

La presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección templó la respuesta, porque muy probablemente necesitará el apoyo de la gaditana para formar gobierno, pero finalmente dejó aflorar la falta de afinidad entre ambas: “Estoy convencida de que tiene buenas intenciones pero gobernar no es fácil. Que esto no es Juego de Tronos, señora Rodríguez”, dijo. “Usted no ve Juego de Tronos, pero es una gran experta. Usted es Cersei Lannister, puede buscarlo en internet. Ha aplicado grandes recortes en sanidad y en educación, es la que más daño ha hecho de todos”.

Así se han roto las dinámicas del primer debate y, en parte, de toda la campaña electoral. PP ha plantado cara a Ciudadanos y Teresa Rodríguez ha demostrado que no hay puentes sólidos entre el PSOE y Adelante Andalucía. Juanma Moreno, amenazado por las encuestas que vaticinan un hundimiento de su partido, necesita frenar al partido naranja, aunque esté dispuesto a pactar con él un cambio de Gobierno, si suman 55 escaños.



El PP ha aparcado la estrategia de no agresión y ha levantado la voz para evitar que Marín, una persona de tono moderado, vuelva a aparecer con espíritu triunfante. La formación naranja aspira a crecer limando apoyos al PP y al PSOE, y tan duro ha sido Marín con uno como con otro.



Susana Díaz esperaba un debate de “tres contra una”, un marco mental en el que sus tres rivales pelean por la segunda plaza a una distancia cómoda de ella. Pero esta vez tuvo que remangarse la chaqueta institucional y sacar el colmillo político que usa a diario en el Parlamento. “¿Usted va a dejar la economía andaluza en manos de Podemos?”, le interpeló Marín a la socialista. “PP y Cs son dos fuerzas que se detestan y que se ponen de acuerdo para ir contra el PSOE. Yo aspiro a gobernar en solitario", dijo.

Juanma Moreno, más activo que hace una semana, acertó al buscar un desvío para atacar al partido naranja a través de los socialistas. “Sois cómplices”; “Ustedes debían saber lo que hacían”, le decía al candidato naranja. Cada vez que Marín le atizaba, Moreno recuperaba la frase que más ha repetido: “Yo no soy su adversario, mi adversario es el PSOE. Yo a lo mío, usted a lo suyo”.

Pero Marín siguió tensando el diálogo con el PP. “Me llamó perro hace dos días, creo que no es la mejor forma de hacer amigos, pero usted sabrá”, dijo. “Me ha insultado, ha llamado perro a un candidato a la Presidencia de la Junta, debería pedir disculpas a los andaluces”, insistió.