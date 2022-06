Andaluces Levantaos se va a la vía penal para invalidar la candidatura de Olona

La coalición Andaluces Levantaos ha anunciado este lunes un nuevo paso contra la candidatura de Macarena Olona al frente de Vox. Tras no prosperar la denuncia planteada en su día ante la Junta Electoral, la coalición que encabeza el alcalde de Coria del Río, Modesto González, se va a la vía penal contra esta candidatura y su presunto falso empadronamiento pero, además, anuncia que va a estudiar con lupa “las ocho candidaturas de la extrema derecha” para que los tribunales decidan si se pueden o no presentar a las elecciones andaluzas.

Salobreña anula el empadronamiento de Macarena Olona y pone en peligro su candidatura a las elecciones andaluzas

Saber más

De entrada, esta semana llevará a la vía penal el empadronamiento de la candidata de Vox, Macarena Olona, en Salobreña (Granada), con diferentes acciones legales, porque “clama al cielo que una señora que no es andaluza ni reside en Andalucía se ría de los andaluces saltándose las normas”.

Andaluces Levantaos considera que tiene que tomar esta decisión “ante la pasividad del resto de fuerzas” en torno a este asunto, y sostiene que “nuestra autonomía está en juego y no vamos a consentir que se ponga en juego todo lo logrado por nuestros padres y abuelos desde la transición democrática hasta la actualidad”.

Por eso, se va a recurrir la candidatura “en todas las instancias oportunas, incluidas las judiciales”, ya que “no vamos a permitir que la ultraderecha llegue al poder en Andalucía y tire a la basura todo lo conseguido durante tantos años de lucha del pueblo andaluz”.

Desde Vox, se explica a eldiario.es/andalucia que no se va a entrar a valorar esta decisión. Fuentes del partido de extrema derecha se remiten al comentario de Olona en el mitin del pasado viernes en la calle Asunción de Sevilla, cuando se refirió a Ciudadanos diciendo que no hablaba de ese partido para no perder el tiempo.

Decisión consensuada

La decisión ha sido tomada en la última reunión del órgano de dirección de la coalición, y se formalizará en los próximos días, porque “la ultraderecha, que viene con la intención de acabar con todo lo que han conseguido generaciones de andaluces, nos va a tener enfrente, vamos a dar un paso adelante en la defensa de nuestra tierra y de la democracia y vamos a acabar en los juzgados para frenar a quiénes incluso se jactan públicamente de forma vergonzosa de nuestro sistema”, anuncia el candidato de Andaluces Levantaos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Modesto González.

“Desde Andaluces Levantaos denuncian el interés político y electoral del PSOE y el PP” para no hacer frente a Vox, “unos porque consideran que un pacto entre PP y Vox les daría utilidad en la próxima legislatura anteponiéndolo al interés público de nuestra gente y nuestra tierra y el otro porque simplemente está con la calculadora electoral en la mano y considera que serán necesarios tras los resultados del 19J”.

“Hay intereses políticos y electorales para que Vox mantenga su espacio y crezca a costa de la libertad y la democracia de nuestra tierra y eso Andaluces Levantaos no piensa permitirlo aunque se quede solo luchando y combatiendo a la ultraderecha”, concluye.