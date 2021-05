Andalucía da un ultimátum a Sanidad para vacunar con AstraZeneca a menores de 60 años: "O toman una decisión rápida o la tomamos nosotros"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha elevado el tono y la presión hacia el Ministerio de Sanidad, al que este viernes ha lanzado un ultimátum para poder usar la vacuna AstraZeneca en menores de 60 años, pese a la negativa de las autoridades sanitarias y las contraindicaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) por los casos de trombos detectados en algunos pacientes. "Quiero dar un aviso al Gobierno: o toman una decisión rápida o la tomamos nosotros. Ellos sabrán", ha sentenciado Moreno, durante la presentación del hospital de Marbella.

Andalucía ya reclamó esta semana en el Consejo Interterritorial de Salud permiso para poder extender la vacunación con AstraZeneca a la población de entre 50 y 59 años, un tramo de edad que aún no está definido en la estrategia nacional de vacunación. La razón es que la Junta empieza a acumular un excedente de dosis sin usar -alrededor de 150.000 esta semana- que no pueden administrar porque se ha agotado la población de riesgo apta para este compuesto, es decir, mayores de 60 años. Sanidad no dio permiso, remitiendo al informe de advertencias emitido hace un mes por la EMA.

La propuesta andaluza es que aquellas personas menores de 60 años que ya se vacunaron con la primera dosis de AstraZeneca -antes de la crisis de este fármaco por los casos de trombos- puedan inyectarse la segunda dosis "de manera voluntaria", y así no interrumpir el ritmo de vacunación. La alternativa, ha dicho hoy Moreno, es que Sanidad envíe un mayor cargamento de Pfizer y Moderna para desatascar el embudo que ha provocado el parón de AstraZeneca, que es el mayor cargamento que llega semanalmente a esta comunidad.

"No podemos poner más vacunas de AstraZeneca porque hay un límite de edad que ya hemos alcanzado. Tenemos 150.000 dosis estancadas, en el frigo, y sin usar. Así que, o nos mandan más de Pfizer y Moderna, o que permitan a la comunidad autónoma poner la segunda dosis de forma voluntaria a aquellos menores de 60 años que ya se vacunaron con la primera. No voy a permitir que haya decenas de miles de vacunas estancadas mientras hay ciudadanos que enferman", ha advertido el presidente andaluz.

El envite de Moreno Bonilla llega unas horas después de anunciar una desescalada rápida en tres fases, tras el fin del estado de alarma este sábado. En Andalucía la tendencia acumulada de contagios es de 193 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y progresa de forma descendente a ritmo lento. La Junta ha ampliado el horario de bares y restaurantes, ampliado el aforo en espacios culturales -cines, teatros, toros-, ha ampliado el número máximo de personas en reuniones de interior y exterior, y prevé alcanzar el 70% de la población andaluza vacunada, al menos con una dosis, el 21 de junio. Sin embargo, hay todavía 55 municipios con una incidencia de contagios que requiere de un cierre perimetral -que el fin del estado de alarma dificulta- y otros 11 sin actividad económica, porque superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Para estos últimos municipios, la Junta prevé pedir autorización a los jueces el próximo lunes, confiados en que permitan el cierre perimetral y así preservar a las localidades colindantes de una posible extensión de contagios. Moreno ha vuelto a quejarse de que el Gobierno no ha previsto un escenario posterior al fin del estado de alarma ni ha dispuesto de herramientas jurídicas para que las comunidades gestionen medidas que chocan con los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la movilidad. Ahora estará en manos de los tribunales autonómicos, aunque el Ejecutivo central aprobó hace dos días un decreto para que estos acudiesen al Tribunal Supremo, y que éste sentase jurisprudencia tras la primera solicitud de cierre perimetral o toque de queda, evitando así la disparidad jurídica que se vivió el año pasado, tras el levantamiento del primer estado de alarma.