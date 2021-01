Andalucía inyecta el 37% de las vacunas recibidas y se "guarda" el 63% "por si acaso" fallan las siguientes entregas

El Gobierno de Andalucía ha administrado 26.464 vacunas contra el coronavirus hasta ayer domingo, un 37,24% del total de dosis que ha recibido del Ministerio de Sanidad hasta la fecha (71.067). El consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que estas cifras ponen a Andalucía a la cabeza en cuanto al porcentaje de vacunación, muy lejos de otras comunidades, como Madrid, que sólo ha dispensado el 6% de las dosis recibidas por "dificultades logísticas".

En Andalucía, la región más poblada con 8,5 millones de habitantes, no se han registrado problemas de gestión a la hora de administrar las inyecciones. Si el porcentaje de vacunación no llega al 100%, es porque la Junta ha decidido reservar una importante remesa -"un pool de seguridad", lo llama Aguirre- para garantizar la segunda dosis a los primeros vacunados (a los 21 días de la primera inyección), por si hubiera algún problema de distribución por parte de la farmacéutica Pfizer (como ya ocurrió con el primer envío) o de las autoridades europeas.

Andalucía, como el resto de España, empezó a vacunar el pasado 27 de diciembre a la población de alto riesgo y catalogada de grupos prioritarios por parte de la UE: residencias de mayores y personal sanitario en primera línea contra la Covid-19. En la primera remesa de vacunas Pfizer llegaron 1.840 dosis; el martes 29 de diciembre llegó el primer cargamento ordinario con 69.225 dosis -será la cantidad habitual que reciba Andalucía cada semana- y este mismo martes se espera la misma remesa. La Junta recepciona las vacunas Pfizer en dos centros hospitalarios que garantizan la necesaria conservación a 80 grados bajo cero, uno en Sevilla y otro en Granada, y desde ahí son distribuidas por los centros de salud y los hospitales de toda Andalucía, con un margen de cinco días para administrarlas desde que se rompe la cadena de frío.

Aguirre asegura que "en Andalucía la logística de vacunación está funcionando bien y no ha habido problemas de retrasos". Hasta ahora se han vacunado contra la Covid-19 los ancianos de 185 residencias geriátricas de Andalucía -de las 1.017 que hay- y el consejero espera haber culminado "la primera vuelta" de todas las residencias el próximo 14 de enero. 21 días después, volverán para administrar la segunda dosis.

La Consejería de Salud sostiene que la decisión de guardarse una remesa de vacunas para garantizar la segunda dosis a los primeros vacunados forma parte de un protocolo común, consensuado por todas las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. "Confiamos en que Europa y Pfizer nos mande las vacunas en tiempo y forma, pero por si acaso hay una ruptura de estocaje como pasó con la primera entrega, mantenemos un volumen de vacunas por seguridad para tener asegurado la segunda dosis dentro de 21 días a todos los que ya han recibido la primera", ha explicado Aguirre este lunes, durante una visita a un centro de salud de Baena (Córdoba). La reserva que hace la Junta alcanza el 63% del total de dosis recibidas hasta la fecha. En contra de los datos del consejero de Salud se ha expresado el vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, que este martes ha declarado que "se han administrado todas las vacunas que se han recibido".

Pero no es la única razón de que el porcentaje de vacunación entre la población andaluza no llegue al 100% -o al 50% para garantizar el otro 50% en la segunda dosis-. Salud también explica que el ritmo de vacunación ha ido más lento de lo previsto estos últimos días debido a que eran fechas festivas, "a pesar de que se estuvo vacunando el mismo día 31 de diciembre y 1 de enero". "El crono de la vacunación es un maratón, va para largo. Vamos poquito a poquito, esperemos coger pronto velocidad de crucero y haber vacunado a la máxima población posible para final de primavera, principios de verano", dice Aguirre. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, dice que "firmaría tener vacunada al 50% de la población andaluza este verano", aunque cree que hasta el próximo otoño no se alcanzará la cifra óptima para dar por superada la pandemia.

Ocho positivos de la cepa británica

La expansión del virus en Andalucía ha empezado a crecer este fin de semana, después de varias semanas estable. El domingo se registraron 2.200 contagios de Covid-19, la mayor cifra de positivos desde noviembre, y el primer síntoma claro de la relajación de las restricciones de seguridad que aprobó entonces el Gobierno de Moreno de cara a la Navidad. Este martes la cifra de contagios ha caído a la mitad -1.077 positivos- pero sigue siendo alta respecto a los últimos 14 días. En las últimas 24 horas han fallecido diez pacientes por coronavirus, elevando la cifra total de víctimas mortales por encima de 5.000 andaluces. Hay más de 500 hospitalizados, aunque la presión asistencial es del 5,50% de todas las camas hospitalarias, y un 12,4% en las UCI.

"Estamos preparados para una tercera ola, ojalá no venga o llegue más tarde o que no se deje notar en la presión hospitalaria", advierte el consejero andaluz de Salud. En este momento, la tendencia acumulada es de 155 contagios por cada 100.000 habitantes, cinco puntos más que hace 24 horas. Aguirre asiste esta tarde, de forma telemática, al Consejo Interterritorial de Salud, que preside "el ministro saliente [Salvador Illa] y la hipotética ministra entrante que lo sustituye [en referencia a Carolina Darias]. Esta reunión servirá para "coordinar los protocolos de vacunación en todas las comunidades".

Posteriormente se reunirá con el gabinete técnico de salud pública y epidemiología, para valorar el avance de la pandemia. Hasta el 8 de enero no está convocado el comité de alto impacto de salud pública, la reunión de expertos con competencias para endurecer las medidas contra la Covid-19, que anunciaría el presidente andaluz el próximo 14 de enero. Sin embargo, Aguirre ha aclarado que cualquier repunte de contagios sin control puede acelerar que se tomen medidas antes, como ha ocurrido con el cierre perimetral de los ocho pueblos del Campo de Gibraltar, cuya incidencia duplica la media de contagios de Andalucía. La Junta lo achaca a la proximidad de Gibraltar que, con una incidencia de 2.000 positivos por cada 100.000 habitantes, ha podido importar casos de la cepa británica del virus. Esta modalidad tiene un porcentaje de contagio del 70% más que la que se conoce en España, aunque "no está claro si tiene más virulencia".

El PSOE y Adelante Andalucía han registrado en el Parlamento andaluz la solicitud de convocatoria de la Mesa de la Diputación Permanente para que se convoque un pleno extraordinario para que el Gobierno informe sobre el desarrollo de la campaña de vacunaciones y medidas frente a la tercera ola. Además reclaman una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud y Familias para que informe de la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios. Para que salga adelante esta iniciativa necesitan una mayoría que pasa necesariamente por los votos de Vox, aliado del Gobierno de PP y Cs.