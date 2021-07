Andalucía le pega un toque de atención a sus jóvenes

503. Esta es la cifra de incidencia acumulada que registra la población andaluza entre 15 y 29 años. En comparación, la tasa de toda Andalucía es de 202 por 100.000 habitantes mientras que este cómputo apenas alcanza los 41 casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en los mayores de 65 años. La vacunación funciona, pero los jóvenes todavía no tienen acceso a la misma. Este martes se ha abierto el proceso para los nacidos en 1987.

La incidencia en Andalucía, disparada entre los jóvenes de 12 a 29 años

En una jornada donde se han alcanzado los 1.806 casos de coronavirus, mayor cifra un martes desde la del 9 de febrero, el Ejecutivo andaluz ha insistido en la "prudencia". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Elías Bendodo ha proporcionado unos datos para concienciar a los jóvenes de que "no son más fuertes que el virus". Así lo demuestra la tasa de incidencia de los últimos días y el número de ingresados. La Junta de Andalucía ha calculado 410 ingresos hospitalarios desde el pasado 20 de marzo. Bendodo no ha querido criminalizar a los jóvenes, pero les ha invitado a "no bajar la guardia". "No es el ultimo verano de nuestras vidas", ha apostillado.

El Ejecutivo andaluz ha apuntado al aumento de las botellonas como causa de este repunte de contagios entre los jóvenes. Bendodo ha realizado un "llamamiento" a las autoridades municipales para tomar "medidas de control" y ha apelado a la actuación de las policías locales. "Sabemos que en ocasiones no hay recursos", ha remarcado el vicepresidente, Juan Marín, en la misma comparecencia de prensa.

Marin, que ha recalcado que "las botellonas están prohíbidas", ha dicho que "estos compartamientos incívicos que no son de la mayoría [de los jóvenes] están llevando a una situación de preocupación para todos los gobiernos autonómicos". Esta tarde se reúne el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, el conocido como comité de expertos, para evaluar la situación epidemiológica y analizar las medidas de desescalada.