Por Andalucía registra una reforma legal para blindar la presencia de todos los partidos en el consejo de Canal Sur

Por Andalucía va a registrar una proposición de ley para modificar la composición actual de los consejos de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y del Audiovisual, órganos de extracción parlamentaria de los que han quedado fuera tras su pobre resultado en las elecciones del 19 de junio, en las que obtuvo cinco diputados, el mínimo para lograr grupo parlamentario.

La coalición de izquierdas denuncia que el reparto de asientos pactado finalmente por PP, PSOE y Vox vulnera los “criterios de proporcionalidad y pluralismo político” recogidos en la ley que regula unos órganos que vigilan el cumplimiento de la pluralidad de los informativos públicos.

La propuesta de Por Andalucía pasa por modificar un artículo de dicha norma para que no haya un número fijo de consejeros, como ahora -nueve miembros en la RTVA y nueve en el Audiovisual-, y que la composición se amplíe o reduzca en cada legislatura para garantizar que todos los partidos tienen representación en dichos órganos de extracción parlamentaria, sin alterar la correlación de fuerzas surgida de las urnas. Esa fórmula, en la práctica, implica ampliar el número de consejeros de los nueve actuales a once miembros, permitiendo así la entrada de un representante de Por Andalucía.

La portavoz de la coalición, Inma Nieto, ha revelado una reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios, que tuvo lugar a mitad de julio, tras constituirse el Parlamento, en la que supuestamente negociaron la modificación de la ley que regula la RTVA y el Audiovisual para garantizar la presencia de todos los partidos, en consonancia con el reglamento de la Cámara en relación a la composición de la Mesa.

Nieto ha asegurado que en aquella reunión, de la que formó parte la entonces secretaria general del PP andaluz, Dolores López, y la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, se trabajó sobre una nueva redacción de la ley que blindaba la pluralidad de todos los grupos en los consejos de los medios públicos andaluces. Férriz ha corroborado la versión de Nieto, pero el actual portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha matizado que “sólo hubo conversaciones”, y que “no hubo ningún acuerdo ni se firmó nada”. “Nieto confunde la realidad con el deseo. El problema de Por Andalucía no es de representación en los órganos de extracción parlamentaria sino de falta de confianza de los ciudadanos que no les han votado”, ha advertido Martín.

En el mes de julio, la posibilidad de reformar la ley que regula la RTVA y el Audiovisual con una ampliación de miembros para dar cabida a Por Andalucía estaba sobre la mesa, fue una cuestión que planteó la coalición de izquierdas y que PSOE y PP valoraron. Vox lo rechazó de plano desde el principio. Sin embargo, pasadas las vacaciones de verano, los populares alcanzaron un acuerdo de renovación de ambos órganos con los socialistas y con el grupo de extrema derecha, un reparto de los sillones de ambos consejos, la garantía del trabajo de su plantilla y los criterios comunes de pluralidad para los informativos de Canal Sur.

Nieto sostiene que se enteró de esos acuerdos entre PP, PSOE y Vox por los medios de comunicación y mostró su estupor porque, un mes antes, habían iniciado una negociación con los dos grandes partidos para reformar la ley. Los socialistas, pese a compartir esa modificación legal en aras de un mayor pluralismo político, optaron finalmente por firmar un pacto bilateral con el PP para garantizarse su representación proporcional tanto en la RTVA como en el Audiovisual.

Férriz ha explicado este miércoles que si la iniciativa de Por Andalucía llega al Pleno de la Cámara la apoyarán, lo cual enmienda el acuerdo suscrito ya con el PP. Martín ha adelantado que su grupo no lo va a apoyar y eso, habida cuenta de la mayoría absoluta de los populares, da por finiquitado el debate. Los populares destacan los dos acuerdos firmados con PSOE y Vox, que concilia a 102 de los 109 diputados, y afea a la coalición de izquierdas que quieran cambiar la ley porque el resultado electoral que obtuvieron les haya dejado fuera de algunos órganos de representación.

Los nombres de la RTVA

Mientras la iniciativa de Por Andalucía empieza su largo trámite parlamentario, hasta ver si culmina en el Pleno para su votación, el resto de grupos ya ha registrado los nombres de sus propuestas a consejeros de ambos órganos. El PP ha rescatado a la consejera de Igualdad y referente de Ciudadanos en el anterior Gobierno, Rocío Ruiz, para ocupar uno de sus asientos en el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Es uno de los nombres más llamativos junto el de Verónica Pérez, ex secretaria general del PSOE en Sevilla y persona de confianza de Susana Díaz, que ocupará un sillón en el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a propuesta de los socialistas; y el de Álvaro Zancajo, el jefe de campaña de Macarena Olona y ex jefe de Informativos de Canal Sur, que se incorpora también a la dirección del ente público a propuesta de Vox.

En el consejo de la RTVA repite como presidente Rafael Porras. El resto de consejeros propuestos por el PP son Marivi Romero, dirigente del partido que renueva su puesto; Andrés Muriel, periodista vinculado en los últimos años a la Oficina del Portavoz del Gobierno de Juan Manuel Moreno. También se incorpora Curro Rodríguez, periodista y asesor en comunicación política, y Elena Segura, la primer economista que entra en el consejo, con quien los populares han querido apostar por un perfil distinto, más enfocado al control presupuestario del ente público.

El Consejo Audiovisual estará dirigido por otro periodista veterano, Domi del Postigo. Repiten en nombre del PP los periodistas Mateo RÍsquez y Pilar Jimeno, y se incorpora la ex consejera de Igualdad, Rocío Ruiz -“que aporta el perfil de protección y respeto de la infancia, la mujer y el colectivo LGTBI en el mundo audiovisual”, explican en el PP; y el ex director de ABC, Álvaro Ybarra.

Los consejeros propuestos por el PSOE para Canal Sur serán Verónica Pérez y los periodistas Miguel Ángel Vázquez y Eva Suárez, ambos vinculados desde hace años al PSOE. Vázquez fue director general de comunicación del partido, senador consejero de Cultura y portavoz en el último Gobierno de Susana Díaz. Espadas no le incluyó en las listas electorales, pero lo ha mantenido cerca como parte de su equipo de campaña.

En el Consejo Audiovisual, el PSOE ha elegido a la periodista Isabel Pedrote, que ha desempeñado casi toda su carrera en El País, formó parte de la Oficina del Portavoz de la Junta con los gobiernos de José Antonio Griñán y Susana Díaz, y en la actualidad es articulista de eldiario.es. Junto a ella estará otra ex dirigente susanista sin cargo, la ex consejera de Educación y ex secretaria provincial del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, y un perfil más profesional: Mar Ramírez, ex decana de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla.

Vox ha sido el último en confirmar a sus consejeros. Será Álvaro Zancajo, actual jefe de prensa del grupo parlamentario, quien ocupe un puesto en el consejo de la RTVA. Zancajo trabajó en los informativos de Antena 3 y tiene su plaza en la RTVE, pero en los últimos años ha desarrollado su carrera periodística en Andalucía.

Fue el segundo jefe de Informativos de Canal Sur bajo el Gobierno de Moreno, destituido a los nueve meses por el director general del ente público bajo reproches de falta de neutralidad, y más tarde recalaría en Vox. En las últimas elecciones fue nombrado jefe de campaña de la candidata, Macarena Olona, que obtuvo unos resultados muy por debajo de los previstos -se barruntaba su entrada en el Ejecutivo-, dimitió tras celebrarse el segundo Pleno de la investidura y terminó abandonando el partido y rompiendo con su antigua formación.