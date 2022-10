El PP rescata a la consejera de Igualdad de Ciudadanos para el Consejo Audiovisual y el PSOE a la mano derecha de Susana Díaz para la RTVA

El PP ha rescatado a la consejera de Igualdad y referente de Ciudadanos en el anterior Gobierno, Rocío Ruiz, para ocupar uno de sus asientos en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Es uno de los nombres más llamativos junto el de Verónica Pérez, ex secretaria general del PSOE en Sevilla y persona de confianza de Susana Díaz, que ocupará un sillón en el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a propuesta de los socialistas.

La semana pasada, el PP llegó a sendos acuerdos con el PSOE y con Vox para renovar los medios públicos andaluces, tanto el consejo de la RTVA como el Audiovisual. Ambos órganos de extracción parlamentaria cuentan con nueve miembros y se ha mantenido su composición, orillando la propuesta de la coalición Por Andalucía de cambiar la ley para ampliar el número de consejeros y así lograr representación. El PP ostenta la mayoría absoluta con cinco consejeros, el PSOE con tres y Vox con uno (las izquierdas se quedan fuera porque su resultado electoral fue muy pobre).

Los partidos han combinado perfiles profesionales de la comunicación con dirigentes de su formación que se han quedado sin trabajo tras las últimas elecciones autonómicas. En el consejo de la RTVA repite como presidente Rafael Porras. El resto de consejeros propuestos por el PP son Marivi Romero, dirigente del partido que renueva su puesto; Andrés Muriel, periodista vinculado en los últimos años a la Oficina del Portavoz del Gobierno de Juan Manuel Moreno. También se incorpora Curro Rodríguez, periodista y asesor en comunicación política, y Elena Segura, la primer economista que entra en el consejo, con quien los populares han querido apostar por un perfil distinto, más enfocado al control presupuestario del ente público.

El Consejo Audiovisual estará dirigido por otro periodista veterano, Domi del Postigo. Repiten en nombre del PP los periodistas Mateo Risquez y Pilar Jimeno, y se incorpora la ex consejera de Igualdad, Rocío Ruiz -“que aporta el perfil de protección y respeto de la infancia, la mujer y el colectivo LGTBI en el mundo audiovisual”, explican en el PP; y el ex director de ABC, Álvaro Ybarra.

Los consejeros propuestos por el PSOE para Canal Sur serán Verónica Pérez y los periodistas Miguel Ángel Vázquez y Eva Suárez, ambos vinculados desde hace años al PSOE. Vázquez fue director general de comunicación del partido, senador consejero de Cultura y portavoz en el último Gobierno de Susana Díaz. Espadas no le incluyó en las listas electorales, pero lo ha mantenido cerca como parte de su equipo de campaña.

En el Consejo Audiovisual, el PSOE ha elegido a la periodista Isabel Pedrote, que ha desempeñado casi toda su carrera en El País, formó parte de la Oficina del Portavoz de la Junta con los gobiernos de José Antonio Griñán y Susana Díaz, y en la actualidad es articulista de eldiario.es. Junto a ella estará otra ex dirigente susanista sin cargo, la ex consejera de Educación y ex secretaria provincial del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, y un perfil más profesional: Mar Ramírez, ex decana de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla.

Absorción de Ciudadanos

Rocío Ruiz era una de las voces críticas a la anterior dirección de Ciudadanos, que pilotó el ex vicepresidente Juan Marín. Fue cabeza de lista en las elecciones del 19 de junio, pero el partido se quedó sin representación parlamentaria. Actualmente está descabezado, en manos de una gestora, y la propia ex consejera de Igualdad desechó tomar el relevo de Marín cuando se lo propuso la presidenta del partido, Inés Arrimadas. El PP la ha fichado junto a una larga lista de ex dirigentes naranjas que ya se han incorporado al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, incluida la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y dos ex portavoces parlamentarios.

Verónica Pérez iba en el séptimo puesto de la lista electoral por su provincia, pero la victoria del PP en Sevilla la dejó sin escaño. El líder socialista, Juan Espadas, le ha ofrecido este puesto más por afinidad personal y confianza que por imposición de la ex presidenta de la Junta.

En el consejo de administración de Canal Sur, al contrario que en el de RTVE, sí se mantienen los sueldos públicos, que oscilan entre los 60.000 y los 80.000 euros anuales con las dietas incluidas. El sueldo medio fijo de cada consejero es de 39.918 euros, aunque las vicepresidencias reciben un plus de 10.000 euros más al año y la asistencia a cada reunión se paga a 587 euros (más 296,94 euros para quienes se tengan que desplazar a Sevilla desde otras provincias).

La decisión de los partidos de usar los órganos de extracción parlamentaria para colocar a sus políticos en paro o para curar ciertas heridas internas es común a todas las formaciones y siempre ha generado polémica, porque no responde a los criterios de selección que establecen las leyes que regulan la RTVA ni el Consejo Audiovisual. El Parlamento debe aún aprobar la ideoneidad de lo los consejeros propuestos, aunque esto suele ser un trámite en el que todos los partidos dan su consentimiento a las personas elegidas sin apenas hacer preguntas.