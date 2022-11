Andalucía revisará sus campañas contra la violencia machista tras usar mujeres de anuncios para dentaduras

La polémica primera campaña de sensibilización contra la violencia machista impulsada por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos en 2019 ha tenido sus consecuencias. La Secretaria General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía acaba de comunicar al Defensor del Pueblo Andaluz que admite todas sus sugerencias respecto a “revisar los criterios de las campañas publicitarias institucionales de prevención y lucha contra la violencia de género realizadas hasta la fecha”.

Cuando trascendió aquella campaña a finales del mes de julio de 2019, que se servía de fotografías de un banco de imágenes en venta que ya habían sido usadas anteriormente en anuncios comerciales, por ejemplo de dentaduras postizas o de una campaña de superación del cáncer de mama, dos organizaciones feministas solicitaron al Defensor que intercediera para que la campaña fuera retirada. La respuesta entonces por parte de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en manos de Ciudadanos, fue que no se había banalizado “ni se frivoliza sobre ningún tipo de violencia contra las mujeres, sino todo lo contrario, se fomenta y promueve la imagen de una mujer superviviente, de una mujer empoderada, que ha conseguido salir de la violencia de género con la ayuda de todos y todas, que vuelve a sonreír, que quiere ser ejemplo para otras victimas de violencia de genero, que rehúye de la imagen cliché y estereotipada de las víctimas de violencia de género”.

Sobre aquel extremo se pronunció incluso el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, diciendo en su perfil de Twitter, ante las críticas del PSOE y de asociaciones feministas, que era “deleznable que use la violencia de género como arma política para arañar un puñado de votos”. El Gobierno andaluz concluyó su respuesta primera al Defensor diciendo que no había ningún argumento que sostuviera la justificación de la retirada de la campaña o que pudiera entenderse que infringiera ningún código ético de la publicidad, y que no era la primera vez que se hacía una campaña de esas características, con un mensaje similar, tanto en nuestro país como en nuestra comunidad autónoma.

Canalizar las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres

Sin embargo, la Secretaria General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad ha dicho ahora que “se tendrán en cuenta todas las sugerencias realizadas” por el Defensor. Además de la mencionada revisión de las campañas “a la luz de las medidas del Pacto de Estado contra violencia de género” y “de las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales expertos en la materia, así como de la normativa andaluza relativa a la comunicación y publicidad institucional de la Junta de Andalucía, a fin de analizar la idoneidad de las mismas en función de los objetivos y fines perseguidos, la Junta se compromete también a ”contemplar en el ámbito del Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género de Andalucía previsto en el artículo 8 de la Ley 13/2007, de 26 de Noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de Género, actualmente en curso de elaboración, de manera pormenorizada las acciones y medidas necesarias para la realización de las campañas publicitarias institucionales de información y sensibilización con el fin de prevenir la violencia de género“.

La Junta también informa de que “se someterá el plan de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género de Andalucía a la consideración de los organismos colegiados con participación administrativa y social de ámbito autonómico encargadas de canalizar las reivindicaciones, intereses y participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía y de analizar la magnitud del fenómeno de la violencia de género, su evolución, y la evaluación del impacto, esto es, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, con la finalidad de alcanzar el máximo consenso posible y un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género en todas sus formas en Andalucía”.

El Defensor, ante la reciente respuesta final de la Junta, fechada este mes de octubre, da por concluidas sus actuaciones a ese respecto, habiendo emitido una resolución. Las organizaciones feministas, cuyas quejas el Defensor abordó de manera conjunta, alegaron contra la primera respuesta de la Junta considerando que los argumentos que había expuesto la administración no daban respuesta en absoluto a su reclamación y exponían lo que a su juicio eran una serie de contradicciones con la argumentación esgrimida por el organismo en cuestión. Ahora, tres años más tarde, el Gobierno autonómico asume las sugerencias del Defensor, revisará las campañas y estudiará que se ajusten al Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género de Andalucía.