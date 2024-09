Andalucía vuelve a renovar por tres meses a más de 3.000 antiguos refuerzos Covid

Un total de 3.175 profesionales sanitarios eventuales, antiguos refuerzos Covid, han vuelto a ser renovados para trabajar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), esta vez hasta final de año. Sus contratos concluían el próximo 30 de septiembre, como anunció la Junta en mayo, teniendo un nombramiento vinculado a las necesidades del sistema sanitario público de Andalucía. Ha sido UGT el que ha informado a los medios de comunicación y el que ha valorado la renovación ya que no supone pérdida de contratos sino “un alivio para los centros y servicios”. El sindicato, en todo caso, ha exigido la “consolidación definitiva” de esas plazas.

La Junta fichó a 12.000 sanitarios de refuerzo en la pandemia. De ellos, 6.940 profesionales que cumplían contrato en mayo fueron renovados hasta septiembre para seguir en el sistema sanitario público de Andalucía. De ellos, este martes ha trascendido la renovación por tres meses de 3.175 trabajadores. Fuentes del SAS no han sabido concretar qué pasará con el resto de los profesionales del antiguo refuerzo Covid, unos 1.800 trabajadores, que también desde mayo habían pasado a cubrir las necesidades del sistema para el Plan Verano, para el Plan de Alta Frecuentación, o para cubrir bajas por maternidad o por incapacidad temporal a través de la Bolsa. “Se irán renovando conforme sea necesario”, apuntan las fuentes del SAS.

UGT ha exigido que “de forma inmediata” se puedan “consolidar todos y cada uno de los contratos eventuales en plazas definitivas en el SAS y que sean cubiertas mediante una Oferta de Empleo Público”. “Con ello --ha continuado-- no sólo se consolida empleo sino que se va a mejorar la continuidad asistencial y la atención personalizada en consultas y servicios”. No obstante, el sindicato ha recordado en un comunicado que “en el camino se han quedado miles de eventuales que eran más que necesarios y, aunque esto supone un alivio para profesionales y centros, no hay que tapar la perdida de empleo y recursos humanos estos últimos años”.

Es de recordar que hay 6.940 sanitarios de apoyo que vienen encadenando contratos temporales desde 2020 -cuando se incorporan al sistema para reforzar la asistencia en plena pandemia- y que terminaban ahora su relación contractual. Desde el 1 de junio, el SAS ha ido ofreciendo contratos de seis meses a los 'nuevos' 2.382 sanitarios (aunque 2.177 de ellos eran de los antiguos refuerzos Covid).

También hay que señalar que la Junta, de aquellos 12.000 profesionales de refuerzo, optó por no renovarlos a todos y, tras ofrecer contratos de pocos meses, argumentando que cada vinculación se hacía con un “esfuerzo” económico, tan sólo los citados 2.382 de ellos se quedarán definitivamente en el SAS cuando se aprueben sus plazas.