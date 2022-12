Andalucía renueva entre seis meses y un año a los 12.000 sanitarios de refuerzo que fichó en la pandemia

El Gobierno andaluz ha retirado la espada de Damocles que colgaba sobre las cabezas de los 12.000 sanitarios de refuerzo que contrató en el peor momento de la pandemia y cuyos contratos expiran dentro de dos semanas, el próximo 31 de diciembre. Después de semanas negociando con los sindicatos del sector, la Consejería de Salud ha aceptado prorrogar el contrato a todos, pero no por el mismo tiempo.

A los médicos de atención primaria y hospitales -959 profesionales- se les ofertarán contratos de un año, hasta finales de 2023; al resto -11.000 trabajadores (enfermeros, celadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, personal de limpieza, mantenimiento, etc- se les propone un contrato menor, con una duración de seis meses, hasta el verano de 2023. En total son 12.064 nuevos contratos del Servicio Andaluz de Salud que se ofertarán a partir del 1 de enero del año que viene, prorrogando así el trabajo de todo el colectivo que ha estado en el epicentro del debate político desde hace meses. La incorporación se realizará durante las primeras semanas del año en función de la dinámica de contratación y necesidades de los centros .

La noticia, avanzada por Abc y confirmada por este periódico, no ha sentado bien al principal grupo de la oposición. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, se ha apresurado a criticar duramente el plan del Gobierno de Juan Manuel Moreno en su red social de Twitter. “Espero que no sea su propuesta, porque enfermos y profesionales no pueden seguir soportando la falta de personal y las listas de espera”, ha escrito.

El desglose de las categorías de los sanitarios que verán prorrogado su contrato seis meses es el siguiente: Diplomados Sanitarios: 5.743 trabajadores; de Formación Profesional grado medio: 2581; de Formación Profesional Técnico Superior: 289; Personal de Gestión: 894; Personal Manteniendo: 125 y Personal Hostelería. servicios y Atención Social: 1.476.

Desde el departamento de Catalina García advierten de que “una vez finalicen esos seis meses de contrato, vuelven a la bolsa y de nuevo serán contratados para las necesidades del sistema: plan de alta frecuentación, vacaciones, bajas por Incapacidad Temporal, etc”. Estos 12.000 sanitarios de apoyo fueron contratados para reforzar la plantilla del SAS, en distintas categorías y provincias, ante la pandemia de Covid-19. Ahora, sin embargo, su prórroga contractual se desliga definitivamente del coronovirus. “A partir de ahora son contrataciones de bolsa, esto es, que no necesariamente estos profesionales van a estar en los mismos puestos”, avisan desde la Consejería de Salud, que adelanta que los puestos se ocuparán sobre todo en las zonas de difícil cobertura.

Al margen de estas contrataciones, la Junta mantendrá otro tipo de contratos temporales -de uno a cuatro meses- para los refuerzos necesarios durante el periodo navideño. Este tipo de fichajes ya se está haciendo, ajustándolo al plan de alta frecuentación, bajas de larga duración o cobertura de las vacaciones del personal fijo, explican estas fuentes.