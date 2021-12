APDHA denuncia que la pandemia sirve como "excusa" para el "recorte de derechos"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha convocado este viernes una rueda de prensa con motivo del Día de los Derechos Humanos para denunciar cómo la pandemia ha sido un elemento determinante para desarrollar políticas de recorte de derechos y para el incumplimiento de las promesas políticas, según informa en un comunicado.

Así, la APDHA que ha presentado el documento La nueva normalidad: Derechos Recortados, pone de relieve que "la pobreza se ha incrementado en Andalucía de forma significativa. Según el Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, el número de andaluces y andaluzas que sufren privación material severa se ha incrementado en 2,1 puntos porcentuales". En este sentido, la asociación denuncia "el deterioro de los servicios públicos debido a los recortes aplicados, en un marco de extendida pobreza y exclusión social que la pandemia ha acrecentado".

La asociación señala que esta situación es especialmente significativa en el ámbito educativo, dado que "la pandemia ha generado graves efectos por la brecha digital, al excluir a un alumnado que posiblemente tardará en recuperar el ritmo habitual. Y además, este año se ha reducido el número de profesores Covid", advierte.

Para la APDHA, los efectos de la pandemia son especialmente significativos en ciertos colectivos. Un ejemplo muy claro, señala, es el de las trabajadoras transfronterizas en Ceuta y Melilla, a quienes el cierre de la frontera ha dejado en una situación de desamparo" y para las que desde la asociación andaluza exigen "medidas que posibiliten su regularización para poder acceder a un trabajo y una vivienda en condiciones dignas". Es una muestra más de la feminización de la pobreza y del sufrimiento generado por la pandemia, aseguran. En este sentido, la organización recuerda también los efectos sobre "las trabajadoras de hogar, las cuidadoras o sobre las trabajadoras sexuales". Con respecto a estas últimas, la asociación "rechaza frontalmente las propuestas abolicionistas, que se están debatiendo sin contar con las principales afectadas".

Otro de los sectores que subrayan desde la APDHA es el de las personas privadas de libertad. La asociación enfatiza que "la pandemia ha dificultado aún más el acceso a las prisiones por parte de las familias de las personas presas. Además, la APDHA muestra su preocupación por el número de muertes en prisión, ya que según el último informe del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, Andalucía, con 39 muertes, representa la comunidad autónoma en la que más personas presas han muerto. Entre las causas de esta situación, explica la organización, se encuentra el estado crítico de la asistencia sanitaria en prisión.

Igualmente es de gran importancia, resalta, el efecto de la pandemia en la gestión de los procesos migratorios. La APDHA recuerda "la ejecución de devoluciones ilegales de niños en Ceuta" desarrolladas este año y "el hecho de que personas migrantes pasan detenidas más de las 72 horas establecidas como plazo legal máximo".

No obstante, desde la APDHA enfatizan que los efectos de la pandemia no solo se muestran en ese recorte de derechos, sino también en una desatención a las promesas políticas que, desde los distintos estamentos, especialmente los partidos que sustentan el Gobierno central, se habían desarrollado. Precisamente, en relación con el ámbito migratorio desde la asociación recuerdan el compromiso "del cierre de los CIE y de poner fin a las devoluciones en caliente". Ninguno de los dos se ha cumplido. Es más, la asociación informa de "que se está gestionando la apertura de un nuevo centro en Algeciras" y que la reforma de la ley mordaza "no contiene la expresa derogación de las devoluciones en caliente".

En la misma línea, recuerda la posición contraria a la prisión perpetua manifestada por todos los grupos políticos que apoyan al Gobierno y que “no puede quedar soslayada por la declaración de constitucionalidad, ya que es un claro y terrible retroceso en el respeto de los derechos fundamentales".

La APDHA también critica los incumplimientos en materia de vivienda y de inserción social. Por una parte, en materia de vivienda, en plena pandemia y "pese a la prórroga establecida por el decreto antidesahucios, los lanzamientos de vivienda suman 4.700 en los nueve primeros meses de 2021, creciendo un 71% más que en el mismo periodo de 2020", según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, que el Consejo General del Poder Judicial publicó en septiembre. Además, "tanto la Renta Mínima de Inserción andaluza como el Ingreso Mínimo Vital son insatisfactorios", denuncian. En concreto, con respecto a este último, destacan que "quince meses después de su puesta en marcha sólo lo perciben en Andalucía el 30% de sus demandantes".

Por último, la asociación recuerda la necesidad de mantener el compromiso solidario, especialmente en este contexto pandémico por lo que exige la "liberalización de las vacunas para que lleguen al conjunto del planeta y no sólo a los países ricos", anima a la población a que contribuya con su campaña #HazteProDerechos, que persigue aumentar la base social para luchar por el cumplimiento de los derechos humanos, y a que participe en las movilizaciones y actividades por los derechos humanos previstas en Andalucía. En Sevilla, hay convocada una manifestación que partirá a las 19 horas de Plaza Nueva.