Algeciras clama contra el narcotráfico en una concentración multitudinaria

Un sobrecogedor minuto de silencio en memoria del pequeño Manuel, fallecido el pasado lunes, fue el punto de partida de una concentración en la Plaza Alta de Algeciras con la que la ciudad gaditana ha querido plantar cara al narcotráfico. La organización correspondió a la plataforma Por tu seguridad, por la de todos, formada por diferentes colectivos sociales y en la que participan organizaciones de la policía y guardias civiles, así como sindicatos como CCOO, que representan a sus afiliados en la policía local y portuaria, como también agentes de vigilancia aduanera.

Unas 4.000 personas se dieron cita en un acto que contó con la presencia de los siete alcaldes de la comarca y diferentes parlamentarios, tanto andaluces como nacionales. Todos a una para acabar con una lacra en la que no debe haber aristas por las siglas de los partidos políticos. José Ignacio Landaluce (PP), alcalde de Algeciras, dijo que "vamos a luchar todos juntos para cambiar la situación actual desde la positividad de que ésta es una gran tierra". El independiente Juan Franco, alcalde de La Línea, añadió que "estamos con uno de los problemas más importantes de la comarca. Hay que reivindicar a todas las administraciones que se involucren de verdad".

José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz y uno de los motores de los movimientos asociativos contra la droga en los 80, intervino en la concentración para recordar que hay que volver a empezar: "Esto es una consecuencia de un rumor que se fue extendiendo de que el problema de la droga estaba controlado. Lo dijeron algunos profesionales y políticos y nosotros decíamos que no y no se nos hizo caso. No es el momento de echar nada en cara a nadie, pero sí de pedir a las diferentes administraciones que volvamos al espíritu de finales de los 80 para vencer desde la unidad a un enemigo muy complicado".

Se trata de un problema que no da tregua y durante la misma tarde saltaba la noticia de un tiroteo en el barrio de La Piñera. Manuela vive allí y lamenta la situación: "En Algeciras hay un vandalismo muy grande y muy poca vergüenza. No se puede salir ni a la calle y esta tarde por poco no nos dan en un tiroteo que ha habido en La Piñera. Aquello es la ciudad sin ley no hay respeto para nadie. Vivo allí por desgracia, porque no tengo dinero para irme a otro sitio. Un día sí y otro no hay hay puñaladas, tiroteos, e incluso se usan katanas".

"Por mediación de la droga vienen otros delitos porque hay mucha gente que no tiene trabajo y que vive de eso. Nos afecta a todos porque si la gente de fuera piensa que aquí no se puede venir porque pasan cosas eso es malo para el turismo y para los comercios. El gran miedo que tenemos es por nuestros hijos y por nuestros nietos, para que el día de mañana no tomen ese camino del dinero fácil. Por eso hay que pelear ahora para que se acabe este problema", añade Pedro, un jubilado que estaba desde primera hora en la zona de la concentración.

Son muchas las asociaciones que estuvieron presentes y una de ellas fue la vecinal Mar y Monte. Su presidente, Diego Medina, tiene clara la utilidad de este evento: "Nos encontramos en una situación estratégica entre dos continentes y eso requiere de una dotación policial grande y si no hay recursos, es complicado combatir con el narcotráfico. Con esta concentración las fuerzas de seguridad han visto que la ciudadanía les da su respaldo en esa lucha que mantenemos todos".

En la Plaza Alta había madres con sus hijos pequeños. Beatriz no tiene la sensación de que la droga se acerque a los colegios, pero sabe que hay que tomar medidas: "No lo veo cercano como algo que afecte directamente, pero sí un problema social que hay que erradicar. Estos hechos puntuales que estamos viendo, estén relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico, hay que combartirlos. Hay que decir basta a esta violencia tan brutal y no ser cómplices por omisión".

Paco Mena , presidente de la Coordinadora Comarcal contra la Droga Alternativas y Miguel Alberto Díaz, fundador de la coordinadora Barrio Vivo, hicieron hincapié en que los narcotraficantes "no nos ganarán" y que "vamos a poner al Campo de Gibraltar donde lo tenemos que poner porque somos afortunados de vivir aquí. Una minoría se está lucrando con el futuro de los jóvenes y no lo vamos a consentir".