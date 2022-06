Adelante Andalucía reivindica su andalucismo contra “la derecha” y “la izquierda que defrauda”

Adelante Andalucía ha dado el pistoletazo de salida a su campaña electoral de cara a las elecciones del Parlamento de Andalucía del 19 de junio en un acto celebrado en Jerez de la Frontera. La Plaza del Arenal acogió a los militantes de un partido que quiere remarcar que “tiene el mismo derecho que asiste al resto de los territorios del Estado a defender a las siguientes generaciones”, según ha explicado Teresa Rodríguez, candidata a la presidencia de la Junta.

Feijóo se encomienda a Moreno para frenar a Vox en su primera cita electoral

Saber más

“Andalucismo, a pesar de todo. A pesar de la derecha que desmantela lo que da sentido cotidiano a nuestra comunidad, que son los servicios públicos. Que desmantela lo que tenemos de valioso, lo que Carlos Cano definió como un sueño andaluz, que era la escuela gratis, medicina y hospital. A pesar de la izquierda que ensució nuestro sueño de pan y alegría con la corrupción. A pesar de la izquierda que nos ha querido robar hasta la voz”, subrayó Rodríguez.

Pidió el voto a los andaluces para no seguir “dejando que otros nos representen sin representarnos. No podemos seguir dejando a los partidos centralistas que nunca miran por Andalucía las riendas de nuestro destino”.

Se acordó Teresa Rodríguez de la precariedad de una región que convive con los problemas en el sector productivo: “Pedimos respeto para nuestros trabajadores del sector industrial, a los que el Gobierno más progresista manda tanquetas para evitar que peleen por el futuro de sus hijos y nietas. Respeto para que nuestras ciudades y costas no sea el parque de atracciones del turismo del norte a cambio de jornales que no dan para vivir”.

Tampoco ha dejado pasar el aspecto medioambiental en un contexto en el que las energías renovables están alterando el dibujo de Andalucía: “Pedimos respeto por nuestro paisaje porque están alicatando Andalucía entera con placas fotovoltaicas donde el beneficio va a ir para las empresas del oligopolio que nos han robado una y otra vez con la factura de la luz, mientras que la Junta sigue dándoles licencias para poner esos macrohuertos solares que no respetan nada”.

“No puede ser que uno de cada cuatro gaditanos tenga que irse fuera a buscarse la vida, uno de cada tres jiennenses o uno de cada cinco malagueños. Acabar con eso es el gran reto de esta fuerza andalucista”, remataba la candidata entre los vítores de los congregados en el centro de Jerez.

“Una campaña en condiciones muy duras y sin dinero”

La precampaña de Adelante Andalucía ha estado marcada por la decisión de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) de mantener a Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, en los debates televisivos de cara a las elecciones de Andalucía del 19 de junio. Y son más las trabas que está teniendo que sortear el partido.

“Nos ha costado mucho trabajito llegar hasta aquí y todos sabemos de lo que estamos hablando. Cuando las cosas cuestan es cuando realmente se valoran. Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas y por eso estamos aquí. Vamos a hacer una campaña en condiciones muy duras y sin dinero. Será una campaña con pocos recursos y muy difícil, pero tenemos algo que no se compra con dinero y es que lo que decimos nos lo creemos”, ha dicho José Ignacio García, candidato por la provincia de Cádiz.

“Moreno Bonilla no quiere hacer campaña. Ha convocado las elecciones y quiere que pasen lo más rápido posible y ya se ve campeón. Ahora toca confrontar proyectos políticos. A toda esa gente que no puede dormir bien por la noche porque no sabe si se le va a acabar el contrato, gente que está en precario, gente que tiene a los hijos o a los nietos a miles de kilómetros de Andalucía o a esos jóvenes que no tienen futuro en Andalucía les decimos que no están solos, que no es su culpa y que esto se puede cambiar. Hay millones de personas en Andalucía que se sienten defraudados con el Gobierno de Pedro Sánchez, gente de izquierdas que quiere una sociedad más justa. No vamos a dejar que la derecha canalice esa frustración y la respuesta a esa gente es Adelante Andalucía”, añadió.

La puesta de largo ha sido en Jerez, “una ciudad donde conocemos bien las privatizaciones del Partido Popular y la falta de cumplimientos del Partido Socialista, aunque eso se puede decir en cualquier ciudad de España”, apostilló Ángel Cardiel, concejal del Ayuntamiento jerezano.