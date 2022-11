Afectados por la cancelación del Zahara Indie, más de un mes de espera para que les devuelvan las entradas

Los afectados por la cancelación del Zahara Indie siguen en pie de guerra. El festival de música independiente que tendría que haberse celebrado a mediados de octubre se ha convertido en una pesadilla para unos 200 aficionados a los festivales que están intentando recuperar el dinero pagado.

HEMEROTECA | El Correo de Andalucía, vendido por un euro

Saber más

Después de buscar asesoramiento legal, algunos están empezando a preparar demandas contra la organización del evento, la empresa Octopus Media Rights, representada por el periodista Diego Castrejón. Castrejón culpó de la cancelación en un primer momento a Agustín Conejo, alcalde de Entidad Local Autónoma de Zahara de los Atunes. “Tenemos documentado todo el proceso de producción del festival, y es evidente que no hay ningún tipo de voluntad dolosa por nuestra parte”, dijo en La Voz del Sur, al tiempo que intentó calmar a los afectados diciendo que “los usuarios tienen sus derechos y esos derechos tienen que ser respetados y nosotros vamos a respetarlos plenamente”.

La realidad es que ha pasado más de un mes y nada ha cambiado. Agustín Conejo responde a la llamada de este periódico y se limita a responder al promotor que la ELA de Zahara “únicamente somos la administración receptora de la documentación y nos veremos en los tribunales”.

Este medio ya publicó en 2013 la información que tenía sobre el promotor. Tuvo acceso a una sentencia judicial emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla el 23 de julio de 2013, en la que se condena a Diego Castrejón a un año de prisión por un delito de estafa. El juez consideró probado que el acusado, atribuyéndose falsamente la condición de representante de la entidad Dr. Music Festival, que organizaba el concierto del grupo U2 el 29 de septiembre de 2010 en Sevilla, pactó con el demandante un paquete de entradas preferentes para el evento por un importe de 4.532 euros. Una vez recibido el importe de estas entradas en su cuenta bancaria -prosigue la sentencia- no atendió a su deber de entregarlas.

Las ticketeras

Las miradas de los afectados se centran en las dos empresas que les vendieron las entradas. Wegow, según fuentes de los usuarios, ya ha devuelto el dinero de las entradas de un concierto que no se produjo. La otra ticketera es Woutick, que se ampara en la legalidad. “El organizador es el obligado al cumplimiento en lo que respecta al pago de la devolución de las entradas. Nuestro trabajo como ticketera consiste en poner en contacto a las partes y cuando la entrada se ha podido comprar, nuestro trabajo está realizado”, explica a este periódico.

“El organizador nos ha manifestado por escrito que asume la total responsabilidad respecto de los importes pendientes junto con los gastos de gestión y nos ha requerido, y nosotros remitido a éste, las bases de datos que le permitan identificar correctamente a los afectados que quedan pendientes de transferir sus importes de compra así como los gastos de gestión”, añade.

Los afectados

Teresa es una de las afectadas y lamenta la indefensión que siente. “Cuatro amigas compramos, además de las cuatro entradas del sábado, cuatro vuelos Barcelona-Jerez, alquiler de un apartamento en Zahara y coche de alquiler más un seguro. Ya no es solo el dinero, que de momento tenemos retenido en el banco a la espera de que se resuelva la disputa comercial, es sentir que han jugado con nuestros ahorros y nuestra ilusión y se van a ir de rositas”, lamenta.

Manuel Ángel ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil explicando todo lo sucedido. En su caso, compró el paquete más caro y se gastó casi 500 euros con su pareja. Cuando se enteró de la cancelación todavía no había viajado hasta Zahara desde Madrid y todo empezó a oler a chamusquina al comprobar que el correo de la cuenta oficial de Instagram de Zahara Indie no estaba operativo porque “no existía”.

“Es un problema para los consumidores este tipo de situaciones. Las ticketeras deberían actuar de otra manera, manteniéndose los fondos hasta que el evento tenga lugar. No puede ser que tengan cero responsabilidad porque se lucran con el negocio”, critica.

Otros perjudicados por la cancelación fueron los músicos que debían participar. Uno de ellos era Sr. Chinarro y Antonio Luque explica su versión de los hechos: “Mi nombre salía en letra muy pequeña en el cartel, me siento por tanto poco importante para hablar del tema. Muchos lo vieron venir y yo no quise verlo, eso me da rabia, me siento tonto cuando lo recuerdo. Sabía que uno de los cabeza del cartel había cobrado ya una parte significativa y me confié por eso. Es mejor que no diga más que esto. Me entristece y prefiero borrarlo de mi cabeza”.

Lo más sorprendente es que en internet ya se ha anunciado una nueva edición del Zahara Indie y marca la fecha de octubre 2023 para su celebración. Y todo ello sin haber devuelto todavía el dinero del Festival cancelado este mismo año...