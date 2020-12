A media tarde del pasado 24 de diciembre, la calle Las Cortes y sus alrededores en la localidad gaditana de San Fernando estaban atestadas de gente. Jóvenes de todas las edades celebran la Nochebuena a su modo, ocupando no solo las mesas dispuestas por los bares sino de pie, bailando, cantando y haciendo caso omiso de las peticiones de los agentes de la Policía Local.

Varios vídeos que han circulado por las redes sociales en esros días atestiguan este comportamiento. En uno de ellos incluso se ve a dos agentes policiales pasando ante la multitud sin llamarles la atención sobre lo que estaban haciendo. Desde el Ayuntamiento se asegura que el control de esa zona de diversión local se hacen "con todos los medios posibles", pero que llega un momento en que lo que se hace es una vigilancia pasiva para evitar sucesos.

"No tenemos los medios ni agentes que nos gustaría, como todos los ayuntamientos", explican a elDiario.es Andalucía desde el consistorio.

Zona de diversión

La calle Las Cortes es la zona de diversión y concentración de bares en San Fernando. Lo mismo pasa por sus calles perpendiculares, pobladas de bares. Como en muchos puntos de España, los jóvenes coparon las calles durante buena parte del día, pero en esta calle, como se aprecia en el vídeo donde aparecen los policías, costaba trabajo incluso moverse. Es obvio que se incumplían medidas como la de permanecer sentados en las mesas o tener puestas las mascarillas salvo para consumir, pero el Ayuntamiento sostiene que se vigiló la zona por dos-tres agentes policiales.

A pesar de lo que se observa en el vídeo, en todo el día 24 se pusieron 16 denuncias entre los 90.000 vecinos de San Fernando por incumplimientos de las medidas anti-covid. Una de ellas prohíbe cantar en los bares, pero en el vídeo se aprecia con nitidez cómo centenares de voces entonan un cántico de ánimo a los jugadores de la afición del Cádiz CF: "Hemos venido a emborracharnos, y el resultado nos da igual".

Con todo, el Ayuntamiento sostiene que a las seis de la tarde cerraron sus puertas (al no ser cafeterías no podían seguir abiertas), y que los policías "se pasaron toda la tarde recomendado ponerse la mascarilla, etc, y pasaban de nuevo, volvían a informar, reclamaban otra vez, pero hay que entender que a veces no es una situación agradable, ni siquiera para los policías".

Este martes, el Ayuntamiento celebrará una nueva reunión de coordinación de seguridad de cara a la Nochevieja, pero vistos los incumplimientos del 24 de diciembre, parece que el 31 se pueden repetir las mismas imágenes y el mismo riesgo de contagios. "Apelamos a la responsabilidad individual, es lo único que podemos hacer", concluye el Ayuntamiento.

En un comunicado de prensa balance de las denuncias del fin de semana previo, del 19-20 de diciembre, el Ayuntamiento "reitera el agradecimiento a la labor de los y las agentes de la Policía Local en estas complicadas circunstancias, y se reclama a la ciudadanía que mantenga la prudencia y la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas y restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para controlar la situación de la pandemia".