Cemento en las dunas: ecologistas llevan a fiscalía un carril bici europeo de Cádiz porque “afecta a especies y hábitats”

Hay cemento en las dunas de la playa gaditana de Cortadura, y la construcción de un carril ciclista y el chorlitejo patinegro están en medio de la polémica. El grupo ecologista Agaden ha presentado una denuncia en Fiscalía por el tramo de lo que se conoce como ruta Eurovelo 8 que va de Cádiz a San Fernando. El Ayuntamiento de Cádiz apoya dicha denuncia porque, explican, el cemento que están echando sobre las dunas “afecta al hábitat de aves como el chorlitejo”. La Junta de Andalucía se defiende argumentando que la iniciativa llega con todos los parabienes, incluida la Junta Rectora del Parque en la que participan el Consistorio y la asociación ecologista.

Hallado en Medina-Sidonia un canal artificial "enorme e inexplicable" que podría ser un vestigio de Tartessos

Más

Inicialmente, el proyecto EuroVelo 8 sonaba muy bien. “Una ruta ciclista de 7.560 km que conecta todo el Mediterráneo, desde Cádiz a Atenas y Chipre. Espumosos mares esmeralda, kilómetros de arena dorada, islas misteriosas, comida maravillosa y ciudades antiguas: no es difícil encontrar razones para viajar por el Mediterráneo. ¡Y qué mejor manera de hacerlo que en bicicleta!”, dice la web oficial. Pero el punto de vista de varios colectivos ecologistas pone en tela de juicio el modo de llevarlo a cabo.

“La Junta de Andalucía tiene que parar las obras del tramo EuroVelo 8 antes de que destruyan el ecosistema dunar”, reclama José María González, Kichi, para alertar del impacto negativo medioambiental que tendrán estas obras. “Es un ejemplo más de las políticas medioambientales del Partido Popular, que actúa sobre el entorno sin importarle las consecuencias. Lo están haciendo con Doñana y lo hacen en Cádiz”.

El alcalde gaditano resume la situación diciendo que lo que en un principio era una buena noticia para Cádiz y la Bahía, una vía ciclista y peatonal que une con ciudades europeas, se ha convertido en “un atentado contra el medio ambiente” y en concreto “contra el hábitat natural de la playa de Cortadura y sus dunas”. “Desde el año 2017, llevamos planteando a la Junta de Andalucía un recorrido alternativo como es el que puede discurrir de forma paralela al trazado ferroviario. Si bien antes decían que era propiedad de Adif, ahora no tienen excusas porque este terreno es de Costas. Pero en vez de modificar y adaptar el proyecto, que sería lo más beneficioso para todos y todas, siguen empeñados en llenar de cemento las dunas”, lamenta.

La Junta: “Cumple con todos los requisitos”

La respuesta de la Junta Andalucía no se ha hecho esperar. La Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz quiere aclarar que “cumple con todos los requisitos necesarios en estos casos y tiene el informe favorable del Ayuntamiento de Cádiz, Demarcación de Costas y Junta Rectora del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, de la que forman parte tanto el propio consistorio gaditano como Agaden”.

El Gobierno andaluz considera que se trata de una actuación que “ha sido aplaudida por asociaciones y entidades” al tratarse de un proyecto eco sostenible que “potenciará esta zona”. Para la Junta, el objeto del proyecto no es solo la creación del primer tramo de la denominada Ruta 8 de EuroVelo entre Cádiz y San Fernando, sino también la construcción de diversos senderos de uso ciclista y peatonal que permitan ampliar y conectar entre sí la red de senderos ya existentes en el Parque Natural Bahía de Cádiz, razón por la que fue presentado, debatido e informado favorablemente por la Junta Rectora del Parque Natural desde que se comenzó con su diseño inicial, en el año 2017, hasta la última sesión celebrada en noviembre.

Un cerramiento

Aclara que el proyecto va a incluir “un cerramiento a lo largo de toda la pasarela para evitar el actual tránsito descontrolado de usuarios que ha favorecido la aparición de sendas que dan origen a pasillos de deflación y alteran profundamente el sistema dunar y, por tanto, atacan a los nidos de chorlitejos, mejorando, con ello, la situación respecto a lo que hay a día de hoy”.

La Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz carga contra Agaden y acusa a la asociación de decantarse políticamente: “Calificamos la actitud de Agaden de poco responsable y se recuerda que es la segunda vez que se oponen a un proyecto sostenible, tras la oposición que ejercieron con el Corredor Verde Dos Bahía y cuya denuncia en el Parlamento Europeo acabó fracasando. Reclamamos tanto al Ayuntamiento de Cádiz como a Agaden que cesen en su estrategia electoralista de confrontar contra la Junta de Andalucía”.

Preguntas

Vanesa Rivera, presidenta de Agaden, ha salido al paso de las acusaciones lanzadas desde la Junta de Andalucía. Aclara que la suya es “una entidad ecologista, no estamos a favor ni en contra de ningún partido político y, por lo tanto, esta reivindicación no es electoralista, sino que es algo que venimos denunciando desde hace tiempo”.

Sobre que el proyecto cumple con todos los requisitos necesarios, asegura que es “manifiestamente falso”. “El proyecto afecta a especies, hábitats y espacio de la Red Natura 2000 protegidos por el Derecho Comunitario. Tanto el art. 6.3 de la DH como el 46.4 de la LPNB exigen una evaluación específica, llamada evaluación adecuada sobre los objetivos de conservación de esos espacios y especies protegidos. Además, el art. 7.2. b) de la LEA exige la realización de una Evaluación Ambiental simplificada”.

Rivera lanza varias preguntas al aire: “¿Cuándo se ha tramitado el procedimiento de evaluación ambiental que debería haber tratado sobre estas gravísimas afecciones? ¿Cuándo se celebró el trámite de información pública para que cualquier ciudadano pudiese presentar las alegaciones que estimase convenientes? ¿Cuándo se convocó a las organizaciones de defensa ambiental para participar en este procedimiento como personas interesas por expresa disposición de la legislación autonómica, estatal y comunitaria? ¿Cuándo estudió la Junta las diversas alternativas para llevar a cabo el proyecto y elegir la que menos impacto para el medio ambiente tuviese?”.

“Por no saber no sabemos ni cuándo se dictó la resolución final que aprobó el proyecto definitivamente y desconocemos si se publicó en algún boletín oficial, BOP o BOJA. No se nos ha comunicado esa resolución final con su correspondiente pie de recursos que nos hubiese permitido presentar en tiempo y forma los pertinentes recursos contra esta salvajada que se pretende llevar a cabo”, añade.

En definitiva, Agaden remarca que dicen “sí a la inversión de fondos europeos, pero como ellos exigen para lograr un alto nivel de protección medioambiental”. “No sabemos por qué la Junta de Andalucía se empecina en destrozar esta área, así como el PN Bahía de Cádiz y otras zonas de nuestra provincia, con esta locura de proyecto. Solicitamos una paralización inmediata de las obras. La época de cría, no solo del chorlitejo patinegro, sino de un gran número de aves, está en pleno apogeo”.