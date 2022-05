El club de fútbol San Fernando da un día de permiso menstrual a sus trabajadoras al considerarlo “una necesidad básica”

España puede convertirse en el primer país europeo y de los pocos del mundo que reconozca los permisos menstruales, después del pacto alcanzado entre los ministerios de Igualdad y de la Seguridad Social para incluir esta baja en la reforma del aborto. Y en la provincia de Cádiz una de las empresas pioneras es el San Fernando Club Deportivo, que milita en la categoría 1ª RFEF (tercera del balompié nacional), que ha dado el paso de anunciar que todas las mujeres que trabajan en las oficinas y en la tienda oficial del club puedan beneficiarse de al menos un día de permiso menstrual al mes.

Un primer paso dado por el presidente del club, el francés Louis Kinziger, que deja claro que no se trata de un brindis al sol: “No es un día de trabajo en casa. Es un permiso propio, que no requiere justificación alguna, que no se computa en el período de vacaciones contratado y que será retribuido como cualquier otro día normal del mes. Porque ha llegado el momento de normalizar el cuidado de las necesidades básicas”.

Son seis las mujeres que trabajan en el club isleño, una cantidad a tener en cuenta siendo una entidad deportiva de la categoría de bronce. Y la idea provino de un periodo de convalecencia del máximo dirigente del club y de su predisposición a estar más cerca de sus empleados: “Hace dos semanas cogí el COVID y me quedé 10 días en casa. Empecé a buscar cosas para que sea más agradable trabajar en el club y he sacado esta normativa. Leí algo de una startup de Finlandia que había hecho esto y pensé en hacerlo en España. Tenemos muchas mujeres en el club y al hablar con ellas me comentaron que sufren ese dolor, algo que los hombres no podemos conocer y sobre lo que no debemos opinar”.

“No puedo tratar igual a alguien que trabaja con dolor como a otro que no lo tiene. Para mí es lo más normal del mundo y es bueno intentar influenciar en otras empresas. Todo el mundo se merece igualdad en los sueldos y en cosas en las que no somos iguales, como la menstruación, hay que tener un mínimo de cuidado por tu gente porque son necesidades básicas”, matiza el galo.

El San Fernando cuenta con cuatro mujeres en su equipo de administración, dos en la tienda oficial y está trabajando para contar con un equipo femenino en la próxima temporada. Kinziger está dispuesto a romper con los estereotipos: “La mujer no rinde menos. Hay mucho cliché sobre que el mundo del fútbol es de hombres, pero en el San Fernando puedo asegurar que no. Somos un poco atípicos”.

“Me hace sentir orgullo”

Myriam del Romero es directora de negocios del club gaditano y está al frente del departamento de marketing y comunicación. Se siente muy feliz por la decisión tomada por el club: “Me hace sentir orgullo pertenecer a una empresa pionera en llevar a la práctica esta medida. Me hace estar tranquila por si algún día necesito acogerme a ello”.

“Yo tengo una migraña y me tengo que quedar en casa y con el periodo me puede pasar igual. Hay estudios demuestran que con los dolores menstruales baja la productividad en esos días porque estás enferma y hay mujeres que se tienen que medicar porque tienen dolores espantosos. Debería estar normalizado hace tiempo y a nivel mundial”, afirma convencida.

La trabajadora del San Fernando confía en que “esto pueda animar a otras empresas, empezando a nivel local porque somos una institución importante en la ciudad y podemos dar ejemplo. Con la connotación que tiene el fútbol puede ser algo muy llamativo”.