Una comparsa de Cádiz reta a 'Kichi' y cantará en febrero aunque el Carnaval se traslade a junio

Cádiz va a recuperar en 2022 el Carnaval. El del Teatro Falla y el de la calle. Pero la fecha de la celebración está provocando un gran revuelo en la ciudad porque el equipo de Gobierno quiere que sea en junio y tanto la oposición como algunas agrupaciones desean que sea fiel a la historia y que se desarrolle en febrero. El alcalde, José María González Kichi, argumenta que la decisión se debe a una cuestión sanitaria, ante la posibilidad de un nuevo brote de coronavirus. El Ayuntamiento ha confirmado que el Carnaval de Cádiz 2022 se celebrará del 2 al 12 de junio y el COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) comenzará entorno al 25 de abril. Otros carnavales como los de Río de Janeiro, Tenerife o Venecia han anunciado su celebración en febrero.

El alcalde de Cádiz mantiene Carnaval del 2 al 12 de junio aunque el Pleno aprueba una moción para volver a febrero

Saber más

En Cádiz la discusión está en la calle y uno de los autores más prestigiosos de la fiesta, David Márquez, le ha planteado un pulso al Ayuntamiento. Ha anunciado que estrenará su nueva comparsa, Los indomables, el 18 de febrero y asume el riesgo que puede suponer de cara al concurso, ya que en las bases para la participación se exige que las letras cantadas sean inéditas y en este caso ya habrán sido cantadas en las calles gaditanas dos meses antes de comenzar el certamen de coplas.

"Siempre he pensado que mi compromiso es con los aficionados, con Cádiz y el Carnaval, no con el concurso. Lo hemos decidido porque el trabajo y el esfuerzo de hacer una agrupación es grande y no merece la pena tener que esperar a mediados de junio", explica David Márquez, Carapapa, a este periódico.

Es una batalla en la que está solo porque "hay algunos que dicen que también cantarán en febrero, pero de momento lo hacen de boquilla". Sabe que otras agrupaciones sí apoyan al Ayuntamiento: "Me consta que el equipo de Gobierno ha sido presionado para que tomara esa decisión de celebrar el Carnaval en junio. Muchas agrupaciones le han ayudado a equivocarse. Los coros se ve que les cogía el toro con los ensayos y también algunas chirigotas querían retrasarlo".

No le preocupa una posible sanción en el COAC por haber cantado algunas letras previamente en la calle y no cumplir el requisito de ser inéditas. "En eso hay un vacío legal. Eso de ser inéditas se puso para que no pudieran concursar en otro sitio antes del Falla. En cualquier caso, si nos sancionan no vamos a reclamar nada".

Una batalla política

El debate está en la calle y el conflicto en la política. Tras aprobarse en el Pleno municipal la propuesta conjunta de los grupos municipales Popular y Ciudadanos relativa a la celebración de la fiesta del 24 de febrero al 6 de marzo, el equipo de Gobierno la tumbó aduciendo que "esa decisión compete única y exclusivamente a la Delegación de Cultura y Fiestas, al Gobierno Local. Entre la salud y los votos, este equipo de Gobierno se decanta por lo primero, a diferencia de la oposición".

"Que el alcalde no deje el Carnaval en febrero es un acto de auténtica dictadura. Esta forma de actuar recuerda demasiado a épocas anteriores, en las que desde un sillón de hacía y deshacía la política municipal sin tener en cuenta al resto de partidos políticos", afirma Mara Rodríguez, portavoz del PSOE.

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, critica al alcalde diciendo que "el que llegó apelando a la participación y al pluralismo no solo no respeta lo acordado por los representantes de todos los gaditanos en el Ayuntamiento, en una actitud completamente dictatorial, sino que sigue adelante con una decisión torticera y errónea, tomada de manera unilateral y que va a perjudicar gravemente a la ciudad”.

David Márquez no entra en la guerra política porque tiene muy claro que "todos los políticos pasan de nosotros tres kilos. Si ahora se están movilizando no es porque les importemos lo más mínimo sino por tener un ariete contra el alcalde. Me da coraje pero por primera vez estoy de acuerdo con el PP. El equipo de Gobierno podría haber enmendado el error después de haberse aprobado en el pleno que el Carnaval fuera en febrero, pero por cabezonería no lo ha hecho y es incomprensible".