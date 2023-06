Denuncian el estado del refugio de animales de la Mancomunidad de Cádiz: “Algunos perros se matan entre ellos”

El estado del centro de protección animal Bahía de Cádiz, ubicado en Chiclana, ha provocado un encendido debate entre las asociaciones que pelean por el bienestar animal. Primero aparecieron en las redes sociales fotos y vídeos sobre cómo viven allí perros y gatos y ahora la Plataforma Sin Miedo ha anunciado que va a presentar una denuncia por la situación en la que se encuentran los animales.

El centro de protección animal pertenece administrativamente a la Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz y acoge a animales perdidos y abandonados en los municipios de Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Chiclana. Es gestionado por una empresa privada, Andaluza de Tratamientos e Higiene SA (Athisa).

Desde Plataforma Sin Miedo han denunciado que la propia plantilla del centro denunció y protestó públicamente, a través de CCOO, por unas condiciones laborales pésimas, en un ambiente de insalubridad y peligrosidad, así como la situación deplorable que sufren los perros y gatos, que se encuentran hacinados en unas instalaciones obsoletas y masificadas.

“Un hedor insoportable”

Este colectivo ha denunciado públicamente lo que se encontraron en su última visita al centro, que ha sido muy reciente: “Hacinamiento, suciedad, peligros estructurales, tanto para los trabajadores y voluntarias como para los animales, aguas estancadas, perros atados por el cuello, a la intemperie, con escaso margen de movimiento y sin agua cerca, gatos en habitaciones insalubres sin ventilación ni luz natural y con un hedor insoportable o una plaga de ratas reconocida por una de las gestoras, son algunas de las condiciones que allí se ofrecen”.

Alejandra Alarcón es la gerente de la Línea de Protección Animal de Athisa. En declaraciones a este medio, pone en contexto la situación del centro: “En 2017 la Mancomunidad contactó con nosotros para participar en la licitación porque tenían esta necesidad de hacer un servicio mancomunado. El único núcleo zoológico en la zona era Canicen y era una instalación antigua con construcciones que a lo mejor no son las idóneas, pero reunía requisitos para ser núcleo zoológico y decidimos ayudar. La idea era no quedarnos ahí mucho tiempo y construir un nuevo centro. Cuando entramos realizamos una serie de mejoras y existen unos informes de todas las obras que hicimos, rehabilitaciones de lo ya existente. Cuando finalizó el contrato en 2021 y deciden que van a sacar otro, ya les dijimos que era necesario cambiar la instalación y la Mancomunidad lo sabía”.

“No es cierto el maltrato animal”

“Los animales están en un estado bueno de cuidados, bienestar, son alimentados correctamente, tienen su veterinario y una atención adecuada. No es la mejor instalación del mundo, pero hemos recibido hace poco la visita de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, y no ha puesto el grito en el cielo. Las declaraciones son de gente que ha visitado las instalaciones hace tiempo, que no quiere comprender que la situación es la que es y que mágicamente no se puede cambiar. En lo que respecta a maltrato animal no es cierto, no están maltratados y lo único es que son instalaciones antiguas. El estado de las instalaciones la conoce la Mancomunidad y sus técnicos, que las visitan trimestralmente o siempre que quieren. No tenemos ningún informe que diga que es un centro insalubre. No es perfecto, pro se hace todo lo posible por mejorar cada día”.

Rebeca Gascón, portavoz de la Plataforma Sin Miedo, explica que ya han contratado a una abogada especialista en derecho animal que es la que va a llevar el trámite de la denuncia, que todavía no se ha presentado. “El incumplimiento de las normativas data de 1975 y 1980 de núcleo zoológico, también incumple la ley andaluza de protección de los animales de 2003. Los animales ya tienen unas leyes desde hace más de 40 años, que se supone que están para protegerles”.

“Cualquier adoptante sale de allí llorando”

“La empresa no cumple con los requisitos mínimos que dicta una ley. Desde que abrió hace cuatro años. Varios perros se están matando entre ellos. Es un problema de espacio, de masificación, sanitario porque no hay asistencia para tantos animales e incluyo la etología porque los animales no están bien psicológicamente. No se puede hablar de gateras, son cuartuchos”, denuncia.

Rebeca Gascón considera que también se incumplen las leyes del voluntariado porque “terminan realizando labores de trabajadores” y comenta que las voluntarias terminan llevándose animales a sus casas por no poder dejarlos “en esas condiciones. Es un voluntariado que acaba mal psicológicamente. Cualquier adoptante sale de allí llorando, es muy deprimente y muy duro”.

“Responsabilidad de la empresa y de la Mancomunidad”

La protectora de animales Huellas callejeras de Chiclana también está muy implicada en este caso. July Torres, portavoz del grupo, considera que “esto es responsabilidad de la empresa y de la Mancomunidad. En Chiclana hay seis trabajadores para un centro de casi 200 animales. Cobran 1000 euros al mes, sin seguridad ninguna, falto de recursos y las voluntarias tienen que pedir donaciones para que los animales estén tratados debidamente”.

“Hay pasividad por parte de la empresa, falta de personal y falta de implicación por las administraciones. Al haber el compromiso de sacrificio cero hay muchos animales que pueden morir allí. Además, hay que recalcar la poca formación que tiene la Policía Local en el bienestar animal. Si un ciudadano se encuentra un perro en la carretera, ellos no se responsabilizan y no saben actuar, necesitan un protocolo. Nosotros a los niños les decimos cómo actuar si encuentras un animal abandonado”, explica July.

Nuevas instalaciones en Puerto Real

Desde la Mancomunidad reconocen a este periódico que estas instalaciones presentan carencias para el tipo de servicio que los ayuntamientos desean ofrecer, tanto por obsolescencia como por agotamiento de parte de las construcciones allí existentes. “Las alcaldías se han implicado de manera decidida y rotunda: hacerse con una nueva ubicación (sita en la finca Malas Noches, de Puerto Real) totalmente nueva que permita desplegar las más modernas prestaciones y, en paralelo salvar el periodo de unos tres años que llevará dotarse de esa nueva ubicación, invirtiendo en el complejo actual más de 1,5 millones para dotarlo de mejoras importantes”.

En cuanto a las deficiencias denunciadas, desde la Mancomunidad se ha pedido información de contraste a la empresa especializada que tiene encomendado el servicio, a la vez que a los técnicos facultativos de los cuatro ayuntamientos. “Partiendo de asumir que son necesarias mejoras y poner en valor los pasos ya emprendidos al respecto, desde la presidencia de la Mancomunidad se han mantenido varios encuentros con entidades protectoras de animales y se está a total disposición para seguir atendiendo cualquier queja o propuesta de mejora. De hecho, gracias a esa línea de colaboración se han logrado mejoras en las adopciones a partir de la implicación proactiva de varias de las entidades, a las cuales agradecemos su labor”.