Un grupo cristiano pide al nuncio del Papa que no vaya a Cádiz si va a apoyar al obispo: “No se está conforme con él”

Rafael Zornoza, obispo de Cádiz, no deja a nadie indiferente. Tiene sus defensores dentro de la diócesis, pero cuenta con muchos detractores. Personas que se quejan de sus formas y de que no demuestre la menor caridad cristiana a la hora de realizar despidos o desahucios. Esto ha sido denunciado por sacerdotes gaditanos y por los damnificados por sus acciones ante la Nunciatura Apostólica, que es la embajada de la Santa Sede en España.

El nuncio del Papa, Bernardito Auza, estará el domingo próximo en Cádiz invitado por el obispo Rafael Zornoza para vivir la fiesta del Corpus. Y eso mismo quieren impedir algunos fieles de la diócesis, que pide a Auza que no venga a Cádiz. Lo hacen porque las quejas que le han realizado contra el obispo han caído en saco roto.

Desde el Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de la Bahía de Cádiz se le pide que se abstenga de repetir una visita que ya realizó el pasado mes de septiembre y que ha sido calificado como “estéril y hueca” por parte de este colectivo. “No debería volver otra vez a Cádiz como si en esta diócesis no pasara nada y todo estuviera en orden”, lamenta el grupo cristiano.

“Le recordamos que en las cuatro cartas que le hemos hecho llegar con las firmas de cerca de 400 personas, le hemos expuesto con todo detalle y con crudeza los motivos de nuestro descontento, que es también el de muchos sectores en la diócesis, pues no se está conforme con muchas de las decisiones de este obispo y su equipo, como bien han reflejado los medios en diferentes momentos”, explica en un comunicado el Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de la Bahía de Cádiz.

“Sólo recordarle que, entre otras muchas barbaridades y hasta el momento, han sido despedidas más de 20 personas del obispado, Caritas, parroquias, Seminario… y que dos magníficos párrocos, como son Rafael Vez y Antonio Casado están inhabilitados de sus funciones por denuncias del obispo, pues estos sacerdotes se atrevieron a decir en público lo que la mayoría piensa y se calla, criticando determinadas actuaciones del obispo y su equipo de colaboradores por ser contrarias al Evangelio”, añade.

“En caso de visitar Cádiz, solamente le solicitamos dos cuestiones: que hable Ud. con Rafael Vez y Antonio Casado y que estos sean rehabilitados en sus funciones. Que trate con el obispo para que readmita a los despedidos. Volvemos a insistirle: queremos un obispo evangélico, con olor a oveja, dialogante con todos, sin exclusiones, sin autoritarismo y sensible a los problemas de las personas más vulnerables de la diócesis. Como así eran nuestros anteriores obispos, Añoveros, Dorado y Ceballos, que sí dejaron huella por su gran talla evangélica”, finaliza.

Dos curas suspendidos cautelarmente

Los casos de Casado y Vez tienen como denominador común haber criticado al obispo y ambos han recibido severos castigos. Vez criticó en sus redes sociales a Zornoza por su política de despidos y desahucios y por ello fue demandado por el propio obispo, que considera que había transgredido la ley canónica. Se atrevió a poner en tela de juicio la labor de Zornoza y se enfrenta a una posible suspensión de su ministerio sacerdotal y a la privación perpetua de sus cargos de profesor y de canónigo.

Casado, por su parte, fue suspendido cautelarmente de sus funciones por el obispo por unas supuestas apropiaciones indebidas. En el juicio civil ha pedido el sobreseimiento del caso y está a la espera de ser absuelto, mientras que en el eclesiástico el Tribunal de la Rota Romana no se ha pronunciado todavía.

“El nuncio puede venir porque realmente no puede resolver esta situación. Si él quisiera podría mediar, pero no tiene esa función. Hay mucha gente en la diócesis que piensa que no se hacen las cosas como las hace el obispo, que no tiene más remedio que dialogar. El nuncio lo que sí puede hacer es proponer al Papa que mande otro obispo que sea más dialogante. Por eso es bueno que sepa el descontento que hay en la diócesis”, explica Casado a este periódico.

Un obispo “señorito al que le gusta comer bien”

Las quejas de sacerdotes de la diócesis de Cádiz contra los métodos de Zornoza vienen desde el año 2018. Ya entonces mandaron cartas anónimas al Papa y al anterior nuncio para hacerles saber que el obispo tiene a la diócesis muy dividida, “a base de implantar el miedo”. En las misivas se hablaba de él como ultraconservador y que se suele deshacer de todos aquellos que cuestionan sus métodos.

En las cartas de los sacerdotes gaditanos se describía a Zornoza como un “obispo señorito, al que le gusta comer y beber bien” y se hablaba de su costumbre de acudir a restaurantes caros de Cádiz y de realizar constantes viajes.

Zornoza, el de los desahucios y los despidos

Otro aspecto muy criticado de Zornoza es haber despedido a trabajadores y el desahucio de los porteros del convento de las Capuchinas, de San Fernando. Ildefonso y Carmen, que llevaban trabajando y viviendo desde hace 43 años con las monjas en la localidad isleña. El expediente todavía está en el Tribunal Supremo después haber sido aceptado el recurso presentado por los trabajadores. Siguen viviendo allí, pero con la preocupación de lo que puede pasar.

Desde la llegada de Zornoza el Obispado ha realizado diferentes despidos de empleados, que denuncian que con este obispo al frente no se respetan los derechos laborales. Y la Justicia está dando la razón a los trabajadores con sentencias de despidos improcedentes o nulos, como el de la ex bibliotecaria del San Bartolomé de Cádiz, que tuvo que ser indemnizada por otro despido considerado nulo.

El papel del nuncio

Buscar la mediación del nuncio en un caso como el de Zornoza es lo que reclama el Grupo Cristiano. Entre sus competencias está representar al Romano Pontífice ante las Iglesias particulares y ante los Estados y autoridades públicas; procurar que sean cada vez “más firmes y eficaces los vínculos de unidad entre la Sede Apostólica y las Diócesis” que se hallan en la demarcación señalada para su delegación, según se explica en la web de la Nunciatura.

Además, el nuncio debe “colaborar con los obispos para fomentar las oportunas relaciones entre la Iglesia católica y otras iglesias, comunidades eclesiales o religiones no cristianas, así como con las autoridades del Estado”. Un relaciones públicas que en Cádiz debería estar más pendiente de las reclamaciones de los fieles dentro de la diócesis.