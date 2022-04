Luz verde al nudismo en las playas Cádiz: controversia por la decisión impulsada por el Ayuntamiento

El nudismo ha sido habitual en las playas de la provincia de Cádiz desde hace décadas. Zonas como los Caños de Meca, algunas calas de Roche o Bolonia son tradicionales entre los naturistas, pero ahora se ha levantado una gran polémica en la capital por la modificación aprobada de la Ordenanza Municipal de Usos y Disfrute de las Playas de la ciudad de Cádiz sobre cualquier restricción relacionada con la vestimenta individual dentro del litoral costero. Estar sin bañador ya será completamente legal.

La propuesta salió adelante en el Pleno con el voto favorable del Equipo de Gobierno, la abstención del Grupo Socialista, Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular, que ha manifestado su intención de presentar alegaciones. Rocío Sáez, concejala de Medio Ambiente, puntualizó que lo que se ha hecho es “eliminar una prohibición expresa que nunca se tenía que haber metido, cuando ya había pronunciamientos en contra por parte del Defensor del Pueblo que estaba en contra de ese tipo de prohibiciones”.

Desde el Ayuntamiento se matiza que es más una cuestión formal porque el lugar de la ciudad donde se venía realizando el nudismo era el tramo entre el Ventorrillo del Chato y Torregorda, pero ha habido colectivos de la ciudad y vecinos que han mostrado su negativa a esta medida. En una encuesta realizada por Diario de Cádiz, un 60% de los que participaron en ella se mostraban contrarios a levantar la prohibición del nudismo en las playas de la ciudad.

José María González, Kichi, ha ironizado sobre ello en Instagram: “Sí, sí, queremos imponer el nudismo total en las playas de Cádiz, y además vamos a obligar a que los domingos haya que salir con traje de flamenca, que todas las noches de invierno sea indispensable llevar una rebequita para el relente y prohibiremos tajantemente que los guiris lleven calcetines bajo las sandalias. Todo forma parte de nuestro malvado plan para dominar el mundo”.

“Kichi se ha convertido en un especialista en crear problemas donde no los hay. El nudismo se ha practicado siempre y en el mismo tramo de la playa de Cádiz. El problema es que este señor no escucha a nadie. En la Caleta no se van a encontrar cómodos los niños con los nudistas ni al contrario. Las playas están dentro en la ciudad y lo que en un sitio es naturismo, 15 metros más allá es exhibicionismo y eso está penado. Lo otro es imponer a la mayoría”, denuncia Carmen Sánchez, portavoz del Grupo Popular.

La Federación Española de Naturismo ha aplaudido la medida tomada por el Consistorio gaditano porque ahora “Cádiz restablece la legalidad del nudismo en todas sus playas tras 13 años de ordenanza ilegal. Cumple el mandato del Tribunal Europeo de DD. HH. Recomendará el nudismo en la playa de Cortadura sin prohibirlo en ninguna”.

Kichi, ya más en serio, cree que no hay lugar para la polémica porque “la ordenanza gira desde un marco de prohibiciones a uno de convivencia y cuidado de la naturaleza”. “La ordenanza contempla el disfrute por animales de compañía fuera de la temporada de baño y mejoramos la regulación de distintas prácticas deportivas como surf, el ciclismo y juegos de pelota en la playa, potenciándola como lugar de esparcimiento, encuentro y ocio saludable”.