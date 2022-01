Manifestación en Cádiz contra la represión policial en la huelga del metal: “No nos paran ni con tanquetas ni con el ejército entero”

Cerca de un millar de personas ha participado este sábado en la manifestación contra la represión policial en la huelga del metal celebrada en Cádiz. Ha estado organizada por Confluencia Sindical Bahía de Cádiz y Coordinadora del Metal de Cádiz y se ha desarrollado sin incidentes desde su salida frente a los Astilleros de Cádiz hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno.

La manifestación se produce la misma semana en la que prestaron declaración en el juzgado de Puerto Real cuatro de los detenidos por su presunta implicación en los disturbios que se originaron durante la huelga del metal. Todavía colea lo acontecido durante el mes de noviembre, cuando se produjeron unas movilizaciones que concluyeron con la firma de un nuevo convenio después de doce jornadas de reivindicaciones.

La clase obrera se ha lanzado a la calle tras una pancarta en la que se leía Contra la represión, el pueblo responde. "A Cádiz no se la va a parar aunque envíen más tanquetas o el ejército entero, porque nosotros hemos sido ejemplo y el miedo ha cambiado de bando. Si la clase obrera del mundo se para, se para el mundo", decía a los medios Jesús Galván, de la Coordinadora de Trabajadores del Metal. Citó a la recientemente fallecida Almudena Grandes para recordar que "los trabajadores, además de heredar los apellidos, hemos heredado que si no salimos a la calle no podemos conservar nuestros derechos".

Vicente Sarasa, de la Confluencia Sindical de la Bahía, ha denunciado que la manifestación estuviera vigilada por controles policiales en la entrada de Cádiz como "represión preventiva". "La de la huelga del metal fue una represión que era calculada para dividirnos y no lo van a lograr. Es una represión que es la punta del iceberg de una más amplia, que está en los mismos centros de trabajo, y que incluye la auto represión porque se utiliza la precarización como forma de chantaje con las listas negras que hay. Esta manifestación es un coletazo de las movilizaciones, pero es el preludio de un plan de largo alcance para organizarnos. La represión fue por luchar por nuestros derechos y este sindicalismo que se está creando en la provincia de Cádiz es muy diferente del que ellos conocen de los palcos de la Moncloa", añadió.

Mensajes en pelotas de goma

Todavía están muy recientes los acontecimientos vividos durante las movilizaciones de noviembre. Una manifestante de CGT lo vivió todo en primera persona. "He venido por solidaridad con los trabajadores represaliados que han sido detenidos y venimos a reclamar justicia. No sólo en la defensa de un trabajo digno, sino también con el trato a las personas trabajadores que luchan por sobrevivir. Hemos salido a la calle a reclamar nuestros derechos y nos hemos encontrado con una actuación policial desproporcionada. En el Río San Pedro llegaron los policías a tirar pelotas de goma en las que habían escrito cosas como al suelo hijos de puta. Mensajes que mandaban a la población que, supuestamente, deben defender".

Muchos de los que han acudido a la manifestación se han adherido a la campaña en las redes sociales con el hashtag #YoTambiénSoyCulpable, con la que muestran su apoyo a los trabajadores detenidos en los disturbios de la huelga del metal. Julio, de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, señala el objetivo de las actuaciones policiales "Ha sido a las claras una llamada de atención a los trabajadores y trabajadoras que se movilizan por sus condiciones laborales y lo hacen de manera combativa. El Ministerio del Interior no se ha escondido en ningún momento en señalar que eran detenidos por ser líderes de las movilizaciones".