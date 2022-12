Prohibido ponerse malo en Zahara de la Sierra: el alcalde reclama un médico y la Junta culpa al Gobierno

“Tenemos prohibido ponernos hoy enfermos porque no tenemos a nadie que nos pueda atender”. Esto decía este miércoles Santiago Galván, alcalde de la localidad gaditana de Zahara de la Sierra, a las puertas del centro de salud. “Es una absoluta vergüenza la dejadez y el abandono que estamos sufriendo en materia sanitaria en pueblos como el nuestro”, denunciaba en un vídeo.

El dirigente socialista cargaba contra la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y denunciaba que “es la primera vez en la historia de nuestro pueblo que no tenemos médico. La Junta de Andalucía no ha cubierto las vacaciones de la doctora de cabecera que tenemos en la localidad. Es un hecho gravísimo”.

Por eso el alcalde de Zahara de la Sierra pedía una “rectificación urgente de Moreno Bonilla y que nos cubra el servicio con un médico urgente porque pasan las horas y no podemos estar así más tiempo”.

La reacción de la Junta de Andalucía en un primer momento fue doblar turnos del personal de enfermería, algo que no era suficiente para Galván, que en cualquier agradece “la labor del enfermero que tenemos asignados y del refuerzo de enfermería que vino, que hicieron lo que pudieron con las limitaciones propias de un enfermero”.

La Junta de Andalucía respondió este jueves diciendo que “Zahara de la Sierra hoy cuenta con médico de familia y hay que aclarar que la situación de ayer fue debida a una incidencia puntual y, que, ante la imposibilidad de poder contratar ayer a un profesional, se buscó la solución más adecuada, esta es, que la población estuviera cubierta con un doble turno de enfermería”.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz quiere manifestar su malestar “con la falta de colaboración del Gobierno central, ya que el Distrito Sanitario Sierra cuenta con varios médicos extranjeros extracomunitarios para contratar en esta comarca, pero no puede formalizarlo porque el Ministerio de Sanidad, competente para ello, no da su autorización pese a los reiterados requerimientos”.

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra dice en un comunicado que “garantiza la presencia de un médico de familia para los próximos días festivos en Zahara de la Sierra y confía en contar con la autorización del Ministerio para dotar a este municipio y a otros de la Sierra de más profesionales”.

“No se puede echar la culpa a otras administraciones”

Santiago Galván afirma que este jueves “después de casi dos días sin médico de cabecera ha venido una persona que era saliente de guardia que venía a cubrir el día y han habilitado la agenda para citas. No es comprensible echar la culpa a otras administraciones, primero porque no es competencia del Gobierno central y sí automómica. Y segundo porque se anuncia a bombo y platillo la contratación de miles de sanitarios y realmente no sabemos dónde están. En Zahara nunca había pasado esto. Aquí el centro de salud siempre ha tenido un médico con citas presenciales y teníamos un médico las 24 horas. Yo tengo 42 años y es la primera vez que sucede esto”.

“Esperemos que la semana que viene no tengamos ningún problema y que manden un facultativo si la doctora sigue de vacaciones. Es preocupante porque es un municipio no sólo de los 1.400 habitantes censados, sino que los cinco establecimientos hoteleros, los 16 restaurantes y la declaración de municipio turístico tienen que ver con los cientos de turistas que recibimos todos los días. Hay un gran movimiento económico y no puede ser que no tengamos un médico si sucede cualquier cosa”.