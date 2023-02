“Si no te da para insulina, siempre puedes rezar”: el Carnaval de Cádiz, contra la privatización de la sanidad andaluza

La situación que atraviesa la sanidad pública en Andalucía no podía dejar de estar presente en el Carnaval de Cádiz, y es que en las tablas del Falla se aborda lo divino y lo humano durante el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC). La campana sanitaria la ha tocado la comparsa de Germán García Rendón, Los Trampucheros, que dedicaban un pasodoble a una privatización de la sanidad andaluza de la que culpan directamente al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), por el desmantelamiento del sistema público que consideran está llevando a cambo: “Si no te da para insulina o para las pastillas, siempre puedes rezar”.

Los Trampucheros disputan la noche de este miércoles la semifinal del concurso, con unas letras de marcado carácter social que firma Germán Rendón. En su actuación de cuartos, el primer pasodoble de Los Trampucheros fue para arremeter contra la carestía de los alimentos y criticar a las grandes cadenas alimentarias (“alimentarse se ha convertido en un privilegio”, denuncian), mientras que el deterioro de la sanidad pública fue la protagonista en el segundo. Un pasodoble, por cierto, en el que se juega más de una vez con el “Juanma lo haría” que fue uno de los mensajes de campaña del presidente andaluz en las pasadas elecciones autonómicas.

“Imagina que es el día después, que ya todo se privatizó. Te dijo Juanma que lo haría, persistió en Andalucía hasta que la sanidad quebró”, arranca la letra, en la que también se incluyen puyazos a las bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno andaluz: “Imagina que es el día después y quien quiera pague su doctor, ya no te roban impuestos, dinero al bolsillo, como él te prometió”. Eso lleva a que “por una cómoda cuota suscríbete ahora a un seguro privado. No es una tragedia, porque tú eres clase media y ya cobras mi eurazos”.

La comparsa de Germán Rendón sigue ironizando. “Si sufres de hipertensión, o de diabetes igual, si no te da para insulina o para las pastillas, siempre puedes rezar”. Ahora imagina –continúan– que “quien enferma es tu madre: métela en la residencia, ya no hay Ley de Dependencia, tus ahorros son bastante”. “Y si diagnostican cáncer, hazte narcotraficante al estilo Breaking Bad”, es la recomendación, porque “verás tú la sorpresa, que traición, cuando tu plan Sanitas no cubra una operación al lado del Emérito en la Clínica Quirón”.

El pasodoble remata incidiendo en la responsabilidad del presidente andaluz en esta situación. “Como te prometieron, Juanma lo haría, están desmantelando a todo trapo Andalucía”. Y de la queja, se pasa a un llamamiento a la movilización: “Y hoy es el día, el día de antes, para que luches tú por nuestra sanidad, porque mañana quizá sea tarde”.