Los sindicatos convocantes de la huelga del metal piden a las plantillas que no corten las autovías del Campo de Gibraltar

El Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de una comunicación oficial, ha solicitado este miércoles al Gobierno de España "que garantice los accesos al hospital de La Línea (SAS), bloqueados desde anoche por el corte de la carretera", motivado por la huelga del Metal.

El bloqueo de carreteras generado por la huelga del Metal está afectando a dicho centro sanitario y tanto CCOO como UGT han reclamado posteriormente a las plantillas que no corten el tráfico por las autovías del Campo de Gibraltar

"Los profesionales sanitarios acumulan horas de guardia seguidas, al no poder llegar los relevos debido al colapso de la carretera –afirma el Gobierno autonómico–. Se están cancelando operaciones por la imposibilidad de acceder de los cirujanos. Mujeres de parto no consiguen acceder al centro y ha habido que enviar ya una ambulancia a una parturienta para que dé a luz en ella. El desayuno de los pacientes ingresados no ha podido llegar tampoco. Consideramos que el Gobierno de la nación tiene que tener previstas estas situaciones y garantizar los accesos al centro sanitario. Pedimos que lo haga".

Los sindicatos mayoritarios convocantes de la huelga, UGT y CCOO, emitieron un comunicado posterior en el que afirman que "comprendiendo la indignación que provoca en los trabajadores del Metal la actitud de la patronal, los sindicatos hacen un llamamiento a las plantillas para que la huelga no tenga afectación en las principales vías de comunicación de nuestra comarca para limitar la afectación de la huelga en la ciudadanía".

Y añadían: "Debemos cuidar la simpatía que nuestra causa despierta entre el resto de trabajadores y la ciudadanía en general", por lo que debe garantizarse la movilidad de la sociedad campogibraltareña.

Las centrales sindicales, en ese mismo documento, aseguran que "son conscientes de la justificada indignación que tienen los trabajadores en huelga y que consideran fruto de la actitud de permanente provocación que viene manteniendo la patronal, Femca. Indignación que puede llevar a algunos de ellos a trasladar el conflicto a los lugares más visibles de nuestra comarca".

Si bien, añaden, "consideran necesario cuidar la actitud de comprensión y solidaridad que la mayoría de la ciudadanía campogibraltareña está teniendo para con la demandas del sector del metal. Y en este sentido, consideran que las personas trabajadoras de otros sectores no pueden ser los afectados de una situación cuyos únicos responsables son Femca y las grandes empresas".

"Debemos gestionar bien este conflicto y para ello consideramos necesario que concentremos nuestras actuaciones en los accesos a los principales centros de trabajo. Siendo por ello que animamos a dejar libres las autovías", sostienen UGT y CCOO.

Por otra parte, los sindicatos han manifestado su indignación por las declaraciones del Consejero de Salud de la Junta en las que, a criterio sindical, se pretende criminalizar el conflicto y echar a la ciudadanía contra los trabajadores. "Los problemas del hospital de La Línea nos son el conflicto del Metal, son los más de 130 sanitarios que el Gobierno Andaluz ha despedido en estos centros sanitarios en las últimas semanas", sentenciaban

También el alcalde Juan Franco, de La Línea 100×100, y el de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, a la sazón ya secretario general del PSOE, han mostrado su inquietud por las medidas de protesta de los sindicalistas, en cuanto afectan a la vida cotidiana de sus respectivos términos municipales.

"La gente está muy cabreada"

Este miércoles, los piquetes de la huelga indefinida del sector auxiliar del metal del Campo de Gibraltar, procedieron a cortar de nuevo la carretera CA-34, que enlaza a ambos municipios, afectando al resto de la red de comunicaciones viarias de la Bahía. También se ha dificultado la entrada a Campamento y obstaculizado el acceso al polígono industrial de Puente Mayorga, que alberga a la refinería Gibraltar, de Cepsa y la central térmica, por lo que la Guardia Civil está desviando el tránsito hacia la entrada del Higuerón. Sin embargo, este tipo de retenciones también se han registrado en el polígono de Palmones-Guadacorte, en Los Barrios.

El tráfico ha fluido con extrema lentitud y el enlace de la CA-34 Y LA a-7 ha quedado interrumpido, según confirma la Dirección General de Tráfico. La congestión es creciente. Así, el secretario comarcal de Industria de CCOO, Fernando Grimaldi, ha admitido que “la gente está muy alterada, veremos cómo se controla esto”.

"Los accesos a la refinería estaban cortados esta mañana a las 6.30. He visto un incendio en Guadarranque y he avisado urgentemente, porque no estoy de acuerdo con ese tipo de acciones –ha declarado el sindicalista–. La gente está muy cabreada y hay conatos a todas horas", asegura, aunque no han llegado a producirse cortes de tráfico en los accesos a Acerinox o al Polígono Industrial Cortijo Real, de Algeciras.

Tampoco en el Campo de Gibraltar se han registrado los enfrentamientos violentos que este miércoles han tenido lugar en Cádiz y en San Fernando, también relacionados con las protestas por el estancamiento en las negociaciones del convenio del sector, a escala provincial. No obstante, el alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha mostrado "bastante preocupado” con la situación que vive su ciudad. “Puedo entender que su reivindicación sea más o menos justa, pero las medidas que se están adoptando no las comparto de ninguna de las maneras”, asegura el alcalde linense. A su juicio, resulta "curioso que La Línea sea la localidad más afectada en toda esta historia, siendo la única en todo el marco de la Bahía que no cuenta con una gran industria. Me parece algo sorprendente".

"Se están causando perjuicios a trabajadores que no llegan a tiempo a sus puestos de trabajos, ya sean trabajadores de La Línea que se desplazan a otros puntos de la comarca o que vengan de otros lugares a trabajar a La Línea o a Gibraltar", reflexiona el alcalde, en declaraciones recogidas por Europa Press, y en las que también subraya que “exactamente igual con los niños con los colegios”.

Franco carga las tintas con la situación sanitaria: “Ayer mismo se tuvieron que suspender operaciones, ya que el personal sanitario encargado de ellas no pudo llegar a tiempo. Se están dando situaciones bastante graves. El personal que trabaja a turnos no está pudiendo salir a tiempo porque las personas que tiene que sustituirlas no ha podido llegar”.

Franco espera, eso sí, que “reine la cordura, que se reconduzca la situación a los términos en los que deben estar”. Por ello intenta mantener un contacto continuo con la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que entiende que “estará muy ocupada con estos sucesos en toda la provincia, pero a nosotros nos está afectando directísimamente”.

El martes, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, mostró su deseo de “que se vuelva a la mesa de negociación y que se vuelvan a acercar las posturas y que pronto se pueda dar por concluida esta huelga indefinida y nos sumamos a esta petición para que se logre el mejor acuerdo para las dos partes, mejorando los derechos de los trabajadores, y que permita a los empresarios mantener un clima de certidumbre para atraer nuevas inversiones, tan necesarias para la ciudad y la provincia”.

El alcalde reconoce que las acciones de los trabajadores en huelga están afectando también a trabajadores de otros sectores, porque "hay dificultades en el tránsito en el arco de la Bahía, que afecta a familias, a trabajadores no vinculados al sector del metal para acudir a sus puestos de trabajo, y a colegios e institutos”.

Las limpiadoras del hospital linense protestaron el martes, pero durante el desayuno

En el ámbito hospitalario de la comarca, también están teniendo lugar otras acciones, como las que el martes llevaron a efecto las trabajadoras de los servicios de limpieza sanitaria del Campo de Gibraltar. Respaldadas por los sindicatos CCOO y CGT, llevaron a cabo ese día concentraciones a las puertas de los hospitales de Algeciras y La Línea, también con el propósito de reclamar el desbloqueo de su convenio colectivo.

Sin embargo, no parece que dichas protestas afectaran a los protocolos hospitalarios, ya que aprovecharon para realizarlas durante el tiempo de descanso del desayuno. En cualquier caso, con este punto de partida, "este colectivo da el pistoletazo de salida a una estrategia de movilizaciones acordad en asamblea y que podría desembocar en una huelga de este sector".

Los representantes sindicales de CGT y CCOO han manifestado que la situación de este colectivo respecto a su convenio colectivo resulta inaceptable, por cuando el proceso de negociación se prolonga en el tiempo ante la falta de una respuesta razonable por parte de la dirección de la empresa concesionaria del servicio, SACYR.

Para estos sindicatos, ha llegado el momento de cambiar la estrategia y comenzar la vía de la movilización, siendo por ello que en los próximos días registrarán una convocatoria de huelga para las próximas semanas.

"No vamos a dejar de escuchar las propuestas que la empresa quiera presentar, pero no vamos a perder más tiempo mientras este colectivo permanece con su convenio congelado y perdiendo poder adquisitico" concluyen CCOO y CGT.

Este miércoles, las protestas continúan. Y los cortes, también.