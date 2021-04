Una de espionaje en el Ayuntamiento de Jerez: admitida a trámite la denuncia contra dos trabajadores municipales

Todo empezó por la apertura de un expediente a dos funcionarios municipales por parte del Ayuntamiento de Jerez (PSOE) y después se pasó a denominar como una "presunta trama de espionaje político" de la que supuestamente se habría estado beneficiando el PP desde el año 2017.

Desde el Consistorio jerezano llevan meses investigando el supuesto acceso irregular de estos dos trabajadores a más de 4.500 documentos y el caso ha terminado en los tribunales. La denuncia penal ya ha sido admitida a trámite y en el mes de abril pueden producirse las primeras declaraciones de los investigados. Es el paso que tuvo que dar el Ayuntamiento porque ningún funcionario quiso instruir el expediente.

La teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Laura Álvarez (PSOE), dijo al respecto que era "una subversión de las reglas del juego democrático” con el propósito de "beneficiar a un partido político". En su opinión era un "mecanismo de guerra sucia" que representa "un auténtico escándalo" por tratarse de "prácticas ilegales” que vienen a “contaminar" la política local.

Uno de los funcionarios investigados es Nausika Botamino, número once en la lista del PP en las últimas elecciones municipales y, además, delegada sindical de CSIF. En declaraciones a este periódico explica su punto de vista: "Sinceramente, creo que no es más que una excusa para justificar el ataque sin precedentes, al menos en el Ayuntamiento de Jerez, a unos trabajadores municipales. Tengo claro que este ataque se produce no por mi ideología política, que también, sino por la actividad sindical que realizamos en defensa de todos los compañeros, y que nos ha llevado a denunciar ante fiscalía, que actualmente lleva a cabo las diligencias penales, la gestión de recursos humanos que está llevando a cabo el Gobierno municipal: comisiones de servicios y asignaciones de funciones a dedo, cese y movilidades caprichosas, acumulaciones de puestos, gratificaciones y sueldos escandalosos que superan y mucho, el del mismísimo presidente del gobierno".

Desde la alcaldía jerezana se denuncia que la consulta irregular de documentación posibilitaba que el PP conociera "las líneas en las que trabajaba el Gobierno municipal", lo que a su vez le "permitía adelantarse" a la propia acción y "proporcionar" incluso información a colectivos ciudadanos, a quienes podía trasladar esa gestión "como si hubiera sido realizada por ellos".

"La primera vez que ocurre"

"Llevo 21 años trabajando en el Ayuntamiento, y llevo 21 años accediendo a expedientes porque forma parte de mi trabajo, porque yo me debo a los ciudadanos y tengo el deber de informarles siempre que pueda sobre cómo van sus gestiones. Lo hago yo, pero lo hacemos todos, porque, insisto, forma parte de nuestro trabajo y el que no lo entienda así está muy equivocado", responde Nausika Botamino al respecto.

"Este Gobierno municipal ha conseguido unirnos frente a ellos, es la primera vez que el Comité de Empresa al completo, por unanimidad de todas las secciones sindicales que lo constituyen (ATMJ, CCOO, CGT, CSIF y UGT) luchan unidos por la defensa de los trabajadores municipales y contra los ataques que sufrimos de manera constante por parte de nuestros gobernantes. Sin duda, nosotros hemos sido la gota que ha colmado el vaso", añade.

Ismael García, presidente del Comité de Empresa, denuncia que Nausika "ha sufrido tres traslados forzosos, un expediente disciplinario y, para rematar, le abren un procedimiento penal, algo que es la primera vez que ocurre y que lo hace el propio Ayuntamiento”, advirtió.

García niega que hubiera habido un acceso fraudulento a los expedientes ya que es “una trabajadora de Urbanismo que accedió a expedientes de Urbanismo. Es una práctica habitual entre los empleados el préstamo de claves para no paralizar la actividad en el Ayuntamiento cuando alguien se va de vacaciones". Desde el Ayuntamiento se ha denunciado que uno de los funcionarios facilitaba de manera regular su contraseña personal para que el segundo pudiera acceder al sistema informático desde su terminal.

La teniente de alcaldesa ha dicho en 7 TV Jerez que en el seno de la plantilla “no se entiende” que el comité esté “anteponiendo la defensa de una delegada sindical a la de sus propios derechos laborales”. Subraya que una administración pública no puede “mirar hacia otro lado” ante un caso de “indisciplina”.